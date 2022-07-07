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https://arabic.sputniknews.com/20220707/تلفزيون-جونسون-يدلي-بتصريح-خلال-الساعة-المقبلة-وسط-توقعات-باستقالته--1064804689.html
تلفزيون: جونسون يدلي بتصريح خلال الساعة المقبلة وسط توقعات باستقالته
تلفزيون: جونسون يدلي بتصريح خلال الساعة المقبلة وسط توقعات باستقالته
ذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن خطاب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الأمة وسط توقعات باستقالته سيكون حوالي الساعة 14:00 بتوقيت موسكو. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T10:11+0000
2022-07-07T10:11+0000
بوريس جونسون
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وقال مراسل القناة على الهواء مباشرة: "نتوقع أن يخرج رئيس الوزراء ظهرا (الثانية بعد الظهر بتوقيت موسكو) ويدلي بهذا التصريح".يذكر أن وسائل إعلام بريطانية، أفادت اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتنحى من منصبه.وأفادت قناة "آي تي في" البريطانية، بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون تنحى من منصبه، فيما أعلنت قناة "بي بي سي" أن جونسون سيعلن عن الاستقالة في الساعات المقبلة.فيما أشارت صحيفة أن جونسون وافق على الاستقالة، لكنه يريد البقاء في منصب رئيس الوزراء حتى انتخاب زعيم حزب المحافظين الجديد.
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تلفزيون: جونسون يدلي بتصريح خلال الساعة المقبلة وسط توقعات باستقالته

10:11 GMT 07.07.2022
© AP Photo / Matt Dunhamبوريس جونسون يتناول الطعام
بوريس جونسون يتناول الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Matt Dunham
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ذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن خطاب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الأمة وسط توقعات باستقالته سيكون حوالي الساعة 14:00 بتوقيت موسكو.
وقال مراسل القناة على الهواء مباشرة: "نتوقع أن يخرج رئيس الوزراء ظهرا (الثانية بعد الظهر بتوقيت موسكو) ويدلي بهذا التصريح".
يذكر أن وسائل إعلام بريطانية، أفادت اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتنحى من منصبه.
وأفادت قناة "آي تي في" البريطانية، بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون تنحى من منصبه، فيما أعلنت قناة "بي بي سي" أن جونسون سيعلن عن الاستقالة في الساعات المقبلة.
فيما أشارت صحيفة أن جونسون وافق على الاستقالة، لكنه يريد البقاء في منصب رئيس الوزراء حتى انتخاب زعيم حزب المحافظين الجديد.
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