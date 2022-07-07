https://arabic.sputniknews.com/20220707/تلفزيون-جونسون-يدلي-بتصريح-خلال-الساعة-المقبلة-وسط-توقعات-باستقالته--1064804689.html
تلفزيون: جونسون يدلي بتصريح خلال الساعة المقبلة وسط توقعات باستقالته
تلفزيون: جونسون يدلي بتصريح خلال الساعة المقبلة وسط توقعات باستقالته
ذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن خطاب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الأمة وسط توقعات باستقالته سيكون حوالي الساعة 14:00 بتوقيت موسكو. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T10:11+0000
2022-07-07T10:11+0000
2022-07-07T10:11+0000
بوريس جونسون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1048277056_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_96fa48d6e0cce21e2c589131d3745521.jpg
وقال مراسل القناة على الهواء مباشرة: "نتوقع أن يخرج رئيس الوزراء ظهرا (الثانية بعد الظهر بتوقيت موسكو) ويدلي بهذا التصريح".يذكر أن وسائل إعلام بريطانية، أفادت اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتنحى من منصبه.وأفادت قناة "آي تي في" البريطانية، بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون تنحى من منصبه، فيما أعلنت قناة "بي بي سي" أن جونسون سيعلن عن الاستقالة في الساعات المقبلة.فيما أشارت صحيفة أن جونسون وافق على الاستقالة، لكنه يريد البقاء في منصب رئيس الوزراء حتى انتخاب زعيم حزب المحافظين الجديد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1048277056_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_15554c214fb910ff9dd11476d3ad4053.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بوريس جونسون
تلفزيون: جونسون يدلي بتصريح خلال الساعة المقبلة وسط توقعات باستقالته
تابعنا عبر
ذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن خطاب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الأمة وسط توقعات باستقالته سيكون حوالي الساعة 14:00 بتوقيت موسكو.
وقال مراسل القناة على الهواء مباشرة: "نتوقع أن يخرج رئيس الوزراء ظهرا (الثانية بعد الظهر بتوقيت موسكو) ويدلي بهذا التصريح".
يذكر أن وسائل إعلام بريطانية، أفادت اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتنحى من منصبه
.
وأفادت قناة "آي تي في" البريطانية، بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون تنحى من منصبه، فيما أعلنت قناة "بي بي سي" أن جونسون سيعلن عن الاستقالة في الساعات المقبلة.
فيما أشارت صحيفة أن جونسون وافق على الاستقالة، لكنه يريد البقاء في منصب رئيس الوزراء حتى انتخاب زعيم حزب المحافظين الجديد.