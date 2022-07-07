https://arabic.sputniknews.com/20220707/تويتر-نحذف-أكثر-من-مليون-حساب-مزيف-يوميا-1064829887.html

"تويتر": نحذف أكثر من مليون حساب مزيف يوميا

"تويتر": نحذف أكثر من مليون حساب مزيف يوميا

قال مسؤولون تنفيذيون في "تويتر" إن موقع التغريدات الأمريكي يحذف أكثر من مليون حساب غير ‏مرغوب بصفة يومية، وذلك في الإشارة إلى تعزيز جهوده لمحاربة الحسابات... 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T16:23+0000

2022-07-07T16:23+0000

2022-07-07T16:23+0000

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وجاء التصريح للصحفيين، اليوم الخميس، بالتزامن مع تهديد الملياردير، إيلون ماسك، بوقف صفقته لشراء "تويتر"، ما لم تظهر الشركة دليلا على أن "الحسابات الروبوتية" تمثّل أقل من 5 في المئة من إجمالي مستخدمي موقع التغريدات، وفقا لوكالة "رويترز".كما كرر المسؤولون التنفيذيون للصحفيين أن الحسابات المزيفة كانت أقل بكثير من 5 في المئة.ويعتقد إيلون ماسك أن عدد الحسابات المزيفة لدى "تويتر" أكبر بكثير من 5 في المئة.ويحذر الفريق القانوني لماسك من أن أي عرقلة أو معوقات يواجهها الملياردير الأمريكي في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركة والمستخدمين ستكون بمثابة خرق جوهري لبنود الصفقة بصورة تسمح بإلغائها.والحسابات المزيفة التي تحدث عنها ماسك هي حسابات "روبوتية" لا تتبع أي إنسان وهي مصممة للرد الآلي على الرسائل أو إرسال رسائل أو المشاركة في نقاشات سياسية بردود معينة للتأثير على باقي المستخدمين في اتجاهات سياسية معينة.ومثلت هذه الحسابات نقطة خلافية بين إيلون ماسك وشركة "تويتر" خاصة فيما يتعلق بالعائد المالي الخاص بها وعلاقته بدخل الشركة.

https://arabic.sputniknews.com/20220628/إيلون-ماسك-يصل-إلى-100-مليون-متابع-على-تويتر-ويختفي-من-منصة-التغريدات-1064362899.html

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