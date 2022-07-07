https://arabic.sputniknews.com/20220707/جدل-في-كوريا-الجنوبية-بعد-تعيين-قريب-للرئيس-في-مكتب-الرئاسة-ورد-رسمي-1064798951.html
جدل في كوريا الجنوبية بعد تعيين قريب للرئيس في مكتب الرئاسة… ورد رسمي
جدل في كوريا الجنوبية بعد تعيين قريب للرئيس في مكتب الرئاسة… ورد رسمي
أكد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية عدم وجود مخالفة قانونية أو تضارب في المصالح في تعيين قريب للرئيس يون سيوك- يول، في مكتب الرئاسة. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T08:04+0000
2022-07-07T08:04+0000
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وقال مسؤول رئاسي للصحفيين، اليوم الخميس، إنه "وفقا لقانون منع تضارب المصالح الذي أقرته الجمعية الوطنية، لا يوجد أي تناقض على الإطلاق".وأضاف، بحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية "يونهاب": "القانون يقيد فقط توظيف الأقارب المقربين، مثل الزوج والأقارب والأشقاء بالدم".وتابع: "هذا القانون لم يصدر من العدم. صدر لأنه تقرر أنه في هذه الحالات سيتعارض مع المشاعر العامة".وكانت محطة "كيه بي إس" المحلية كشفت، أمس الأربعاء، في تقرير لها أن رجلاً يدعى تشوي يعمل في مكتب السكرتير الخاص للرئيس وأنه هو ويون أبناء عمومة من الدرجة الثالثة، حيث أن والد تشوي ووالدة يون أبناء عمومة من الدرجة الثانية، ووصف التقرير علاقة تشوي مع الرئيس بـ"السرية".ولفت التقرير إلى أن المهمة الرئيسية لتشوي كانت هي مساعدة كيم، ورئاسة فريق مسؤول عن العمل المتعلق بما سيكون المقر الرسمي الجديد للرئيس.وأكد المسؤول الرئاسي في تعليقه إنه "إذا كان ابن عم ثالث يندرج تحت هذه الفئة، فيجب مراجعة القانون".ورفض المسؤول وصف العلاقة بين الرئيس وتشوي بـ"السرية"، وقال إن "الوصف لن يناسب إلا شخصًا يعمل من خارج منظمة رسمية"، مشددا أن "وصف عمل رسمي بالسري هو بلاغ كاذب وخبيث بشكل واضح".
https://arabic.sputniknews.com/20220704/صورة-لرئيس-كوريا-الجنوبية-وهو-يحدق-في-شاشة-كمبيوتر-فارغة-تثير-جدلا-واسعا-1064611180.html
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية
جدل في كوريا الجنوبية بعد تعيين قريب للرئيس في مكتب الرئاسة… ورد رسمي
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أكد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية عدم وجود مخالفة قانونية أو تضارب في المصالح في تعيين قريب للرئيس يون سيوك- يول، في مكتب الرئاسة.
وقال مسؤول رئاسي للصحفيين، اليوم الخميس، إنه "وفقا لقانون منع تضارب المصالح الذي أقرته الجمعية الوطنية، لا يوجد أي تناقض على الإطلاق".
وأضاف، بحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية "يونهاب"
: "القانون يقيد فقط توظيف الأقارب المقربين، مثل الزوج والأقارب والأشقاء بالدم".
وتابع: "هذا القانون لم يصدر من العدم. صدر لأنه تقرر أنه في هذه الحالات سيتعارض مع المشاعر العامة".
وكانت محطة "كيه بي إس" المحلية كشفت، أمس الأربعاء، في تقرير لها أن رجلاً يدعى تشوي يعمل في مكتب السكرتير الخاص للرئيس وأنه هو ويون أبناء عمومة من الدرجة الثالثة، حيث أن والد تشوي ووالدة يون أبناء عمومة من الدرجة الثانية، ووصف التقرير علاقة تشوي مع الرئيس بـ"السرية".
ولفت التقرير إلى أن المهمة الرئيسية لتشوي كانت هي مساعدة كيم، ورئاسة فريق مسؤول عن العمل المتعلق بما سيكون المقر الرسمي الجديد للرئيس.
وأكد المسؤول الرئاسي في تعليقه إنه "إذا كان ابن عم ثالث يندرج تحت هذه الفئة، فيجب مراجعة القانون".
ورفض المسؤول وصف العلاقة بين الرئيس وتشوي بـ"السرية"، وقال إن "الوصف لن يناسب إلا شخصًا يعمل من خارج منظمة رسمية"، مشددا أن "وصف عمل رسمي بالسري هو بلاغ كاذب وخبيث بشكل واضح".