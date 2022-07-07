عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220707/جدل-في-كوريا-الجنوبية-بعد-تعيين-قريب-للرئيس-في-مكتب-الرئاسة-ورد-رسمي-1064798951.html
جدل في كوريا الجنوبية بعد تعيين قريب للرئيس في مكتب الرئاسة… ورد رسمي
جدل في كوريا الجنوبية بعد تعيين قريب للرئيس في مكتب الرئاسة… ورد رسمي
أكد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية عدم وجود مخالفة قانونية أو تضارب في المصالح في تعيين قريب للرئيس يون سيوك- يول، في مكتب الرئاسة. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T08:04+0000
2022-07-07T08:04+0000
العالم
أخبار العالم الآن
كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1062290725_0:0:1788:1006_1920x0_80_0_0_de8f63ce713376cd770408c966e7bd4f.jpg
وقال مسؤول رئاسي للصحفيين، اليوم الخميس، إنه "وفقا لقانون منع تضارب المصالح الذي أقرته الجمعية الوطنية، لا يوجد أي تناقض على الإطلاق".وأضاف، بحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية "يونهاب": "القانون يقيد فقط توظيف الأقارب المقربين، مثل الزوج والأقارب والأشقاء بالدم".وتابع: "هذا القانون لم يصدر من العدم. صدر لأنه تقرر أنه في هذه الحالات سيتعارض مع المشاعر العامة".وكانت محطة "كيه بي إس" المحلية كشفت، أمس الأربعاء، في تقرير لها أن رجلاً يدعى تشوي يعمل في مكتب السكرتير الخاص للرئيس وأنه هو ويون أبناء عمومة من الدرجة الثالثة، حيث أن والد تشوي ووالدة يون أبناء عمومة من الدرجة الثانية، ووصف التقرير علاقة تشوي مع الرئيس بـ"السرية".ولفت التقرير إلى أن المهمة الرئيسية لتشوي كانت هي مساعدة كيم، ورئاسة فريق مسؤول عن العمل المتعلق بما سيكون المقر الرسمي الجديد للرئيس.وأكد المسؤول الرئاسي في تعليقه إنه "إذا كان ابن عم ثالث يندرج تحت هذه الفئة، فيجب مراجعة القانون".ورفض المسؤول وصف العلاقة بين الرئيس وتشوي بـ"السرية"، وقال إن "الوصف لن يناسب إلا شخصًا يعمل من خارج منظمة رسمية"، مشددا أن "وصف عمل رسمي بالسري هو بلاغ كاذب وخبيث بشكل واضح".
https://arabic.sputniknews.com/20220704/صورة-لرئيس-كوريا-الجنوبية-وهو-يحدق-في-شاشة-كمبيوتر-فارغة-تثير-جدلا-واسعا-1064611180.html
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1062290725_123:0:1711:1191_1920x0_80_0_0_45c1c6fff844e2ed72b278f55043bf7b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية

جدل في كوريا الجنوبية بعد تعيين قريب للرئيس في مكتب الرئاسة… ورد رسمي

08:04 GMT 07.07.2022
© AFP 2022 / JEON HEON-KYUNرئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، 10 مايو/ أيار 2022
رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، 10 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / JEON HEON-KYUN
تابعنا عبرTelegram
أكد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية عدم وجود مخالفة قانونية أو تضارب في المصالح في تعيين قريب للرئيس يون سيوك- يول، في مكتب الرئاسة.
وقال مسؤول رئاسي للصحفيين، اليوم الخميس، إنه "وفقا لقانون منع تضارب المصالح الذي أقرته الجمعية الوطنية، لا يوجد أي تناقض على الإطلاق".
وأضاف، بحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية "يونهاب": "القانون يقيد فقط توظيف الأقارب المقربين، مثل الزوج والأقارب والأشقاء بالدم".
وتابع: "هذا القانون لم يصدر من العدم. صدر لأنه تقرر أنه في هذه الحالات سيتعارض مع المشاعر العامة".
وكانت محطة "كيه بي إس" المحلية كشفت، أمس الأربعاء، في تقرير لها أن رجلاً يدعى تشوي يعمل في مكتب السكرتير الخاص للرئيس وأنه هو ويون أبناء عمومة من الدرجة الثالثة، حيث أن والد تشوي ووالدة يون أبناء عمومة من الدرجة الثانية، ووصف التقرير علاقة تشوي مع الرئيس بـ"السرية".
رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
صورة لرئيس كوريا الجنوبية وهو يحدق في شاشة كمبيوتر فارغة تثير جدلا واسعا
4 يوليو, 09:16 GMT
ولفت التقرير إلى أن المهمة الرئيسية لتشوي كانت هي مساعدة كيم، ورئاسة فريق مسؤول عن العمل المتعلق بما سيكون المقر الرسمي الجديد للرئيس.
وأكد المسؤول الرئاسي في تعليقه إنه "إذا كان ابن عم ثالث يندرج تحت هذه الفئة، فيجب مراجعة القانون".
ورفض المسؤول وصف العلاقة بين الرئيس وتشوي بـ"السرية"، وقال إن "الوصف لن يناسب إلا شخصًا يعمل من خارج منظمة رسمية"، مشددا أن "وصف عمل رسمي بالسري هو بلاغ كاذب وخبيث بشكل واضح".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала