جونسون يستقيل والعين على شولتز
جونسون يستقيل والعين على شولتز
نناقش في هذه الحلقة: استقالة رئيس الوزراء البريطاني، روسيا تشارك في اجتماع مجموعة العشرين، الخارجية الروسية تحث الغرب على عدم خلق تهديد كيميائي روسي "مزعوم"، "قسد" تؤكد لـ"سبوتنيك" مساعدة الجيش السوري لها بالتصدي لأي هجوم تركي، احتجاجات نسوية في عدة دول عربية ضد قتل النساء.
قدّم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، استقالته، بعد خروج عدد من الوزراء من حكومته، فيما دعا الألمان المستشار الألماني، أولاف شولتز، للسير على خطى جونسون وتقديم استقالته هو الآخر.
حول هذا الموضوع، قال الباحث السياسي، أكثم سليمان، لـ "بلا قيود" :
"هذا دليل على اهتراء الليبرالية الجديدة، التي تظهر بشكل براق، لكن عند المواقف الصعبة تظهر الحقيقة، ولجونسون فضائح عديدة، منها متعلق بفترة كورونا، ومنها باختياره للسياسيين، وهذا الأمر أيضا ينطبق على فرنسا التي أظهرت نتائج الانتخابات فيها فوز ماكرون، ليتبين فيما بعد سيطرة اليمين واليسار على البرلمان ليترك ماكرون مشلولا، أما في ألمانيا، لم تصل النخبة السياسية حتى الآن إلى ما وصلت إليه في بريطانيا، لكن هذا يمكن أن يحدث في أي لحظة، لا سيما مع قدوم الشتاء في ظل أزمة طاقة وزيادة مستمرة بمعدلات التضخم".
مشاركة مهمة لروسيا في مجموعة العشرين
أجرى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، محادثات مع نظيريه الصيني والتركي في جزيرة بالي الإندونيسية، على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.
حول أهمية مشاركة روسيا في مجموعة العشرين، قال النائب الأول لعميد كلية الاقتصاد العالمي في مدرسة الاقتصاد العليا، إيغور كوفاليوف، لـ "سبوتنيك":
"أعتقد أن مجموعة العشرين تكتل مهم للغاية، وتزداد أهمية وثقل مجموعة العشرين بشكل ملحوظ، خاصة بعد تحول مجموعة الـ 7 الكبار إلى نادي دعائي، ولم تعد مؤثرة في الاقتصاد العالمي والعالم الحديث ككل، كما كانت سابقا، لكن بالنسبة لمجموعة العشرين فالأمر مختلف ولها ثقلها حيث تضم أكبر اقتصادات العالم، ويتم تحديد الأجندات الاقتصادية، هي أقل تسييسًا بالطبع، لا يمكن الفصل بين الاقتصاد والسياسة، لكن مجموعة العشرين تهدف إلى حل المشاكل العالمية التي تواجه التنمية الاقتصادية، إن مشاركة روسيا في هذه المنظمة وفي القمم العالمية مهمة للغاية، لم يتم طردنا على غرار ما فعلوه بنا في مجموعة الثماني، وهذا شاهد على أننا موجودون وأن العالم لا يقتصر على دول الغرب فقط، هناك لاعبون آخرون لهم دور مهم للغاية في العالم الحديث".
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