https://arabic.sputniknews.com/20220707/جونسون-يشكل-مجلس-وزراء-جديد-بعد-استقالة-أغلب-أعضاء-الحكومة-1064812094.html

جونسون يشكل مجلس وزراء جديد بعد استقالة أغلب أعضاء الحكومة

جونسون يشكل مجلس وزراء جديد بعد استقالة أغلب أعضاء الحكومة

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اختار وزراء جددا، لشغل مناصب جميع الوزراء المستقيلين من حكومته. 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T11:19+0000

2022-07-07T11:19+0000

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بريطانيا

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أن جونسون قام بتشكيل مجلس وزراء جديد، ليحل محل الحكومة التي استقال معظم أعضائها.في المقابل، هدد زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، بأن الحزب سيشرع في التصويت على سحب الثقة من جونسون للمرة الثانية، إذا لم يتم إقصاؤه من قبل المحافظين.وأضاف: "سيكون هناك تصويت على سحب الثقة إذا لم يتنح جونسون جانبا".وتابع قائلا: "عليه المغادرة كليًا.. لا مجال لأي شيء من هذا الهراء حول التشبث بالمنصب لبضعة أشهر. لقد تسبب في الفوضى والأكاذيب والاحتيال في البلاد".وفي وقت سابق اليوم، دعا وزير الخزانة البريطاني المعين حديثًا ناظم الزهاوي، اليوم الخميس، رئيس الحكومة بوريس جونسون إلى تقديم استقالته، وذلك اعتراضا على تصرفات جونسون الذي حاول الاعتذار مؤخرا عن أحدث فضيحة لحكومته تتعلق بشكوى بشأن سوء سلوك جنسي ضد أحد وزرائه.وقال الزهاوي، في بيان على "تويتر": "عندما طُلب مني أن أصبح وزيرا للخزانة، فعلت ذلك من منطلق الولاء ليس لرجل، ولكن الولاء لهذا البلد"، مضيفا: "بالأمس، أوضحت لرئيس الوزراء جنبًا إلى جنب مع زملائي أنه لم يكن هناك سوى اتجاه واحد يسير فيه هذا الأمر، وأنه يجب أن يغادر بكرامة".وتابع: "أشعر بالحزن لأنه لم يستمع وأنه يقوض الآن الإنجازات المذهلة لهذه الحكومة.. لكن بلدنا يستحق حكومة ليست مستقرة فحسب بل تعمل بنزاهة".وتوجه الزهاوي، الذي عينه جونسون قبل أقل من يومين ليحل محل ريشي سوناك الذي استهل موجة الاستقالات في حكومة جونسون والتي وصلت حتى الآن إلى نحو 55 وزيرا ومسؤولا، بالقول لجونسون: "رئيس الوزراء، أنت تعرف الشيء الصحيح الذي يجب أن تفعله، غادر الآن"، مختتما بيانه بأنه "لا يعد استقالة منه [الزهاوي] حتى اللحظة".بالمقابل، قال وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، إن الشعب البريطاني لن يغفر للقيادة الحالية إذا ترُكت "مكاتب الدولة فارغة".وقال والاس في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، تعليقا على الاستقالات الجماعية التي اجتاحت الحكومة البريطانية: "لدى بعضنا التزام بإبقاء هذه الدولة آمنة بغض النظر من يكون رئيس الحكومة. الحزب [حزب المحافظين] لديه آلية لتغيير القادة، وأنصح الزملاء باستخدامها".وأضاف: "في الوقت الحالي، الشعب لن يغفر لنا إذا تركنا مكاتب الدولة فارغة".وأحصت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية نحو 60 استقالة لوزراء ومسؤولين في حكومة جونسون خلال 24 ساعة، مع إمكانية ارتفاع العدد خلال الساعات المقبلة، فيما علّل الوزراء المستقيلون قرارهم بـ"فقدان الثقة" في جونسون.

https://arabic.sputniknews.com/20220707/إعلام-جونسون-يبلغ-حزبه-بموافقته-على-الاستقالة-من-منصبه-1064811327.html

https://arabic.sputniknews.com/20220707/بيسكوف-عن-استقالة-جونسون-الوشيكة-الشعب-البريطاني-هو-من-يقيم-عمل-حكومته-1064805101.html

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