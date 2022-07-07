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خبيرة أمريكية تكشف أسباب تسريب أسلحة غربية في أوكرانيا إلى السوق السوداء
خبيرة أمريكية تكشف أسباب تسريب أسلحة غربية في أوكرانيا إلى السوق السوداء
كان من المتوقع أن تُقبل أوكرانيا على بيع أسلحة تصلها من البلدان الغربية في "السوق السوداء". صرحت بذلك الخبيرة الأمريكية كارن كفياتكوفسكي. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T08:23+0000
2022-07-07T08:23+0000
أخبار أوكرانيا
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وقد كشف مدير مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني، فاديم ميلنيك، في بداية الشهر الجاري يوليو/تموز، عن ضبط الكثير من حوادث بيع مواد إغاثية وسلع عسكرية حصلت أوكرانيا عليها من البلدان الغربية.وقالت كفياتكوفسكي، وهي محللة سابقة لدى وزارة الدفاع الأمريكية، لـ"سبوتنيك"، إن سبب إعادة بيع أسلحة تصل إلى أوكرانيا من الغرب أن القوات الأوكرانية لا تستطيع استعمال الكثير من أصناف الأسلحة التي توردها الولايات المتحدة وحلفاؤها لأوكرانيا، وذلك لنقص تأهيل العسكريين الأوكرانيين لاستخدام هذه الأسلحة ومشكلات إحضارها إلى المحتاجين وتناقص الحجم العددي للجيش الأوكراني. ويمكن أن يستغل أشخاص يهتمون ببيع هذه الأسلحة أو مجموعات إجرامية توفُّر كميات "زائدة عن الحاجة" منها لتحقيق الربح.وعن جدوى الأسلحة الغربية الموجودة في أوكرانيا، قالت إنها، وإن أمكن لبعضها أن تطيل أمد الحرب، إلا أنها لن تساعد القوات الأوكرانية على استعادة السيطرة على الأراضي التي تحولت إلى ملكية روسيا ولا استعادة الوحدة مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
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أخبار أوكرانيا

خبيرة أمريكية تكشف أسباب تسريب أسلحة غربية في أوكرانيا إلى السوق السوداء

08:23 GMT 07.07.2022
© Sputnik . Сергей Аверин / الذهاب إلى بنك الصورالقوات المسلحة الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية يقف في خندق على خط التماس مع القوات المسلحة الأوكرانية في قرية سلافيانوسربسك في منطقة لوغانسك، شرق أوكرانيا 25 يناير 2022
القوات المسلحة الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية يقف في خندق على خط التماس مع القوات المسلحة الأوكرانية في قرية سلافيانوسربسك في منطقة لوغانسك، شرق أوكرانيا 25 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . Сергей Аверин
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كان من المتوقع أن تُقبل أوكرانيا على بيع أسلحة تصلها من البلدان الغربية في "السوق السوداء". صرحت بذلك الخبيرة الأمريكية كارن كفياتكوفسكي.
وقد كشف مدير مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني، فاديم ميلنيك، في بداية الشهر الجاري يوليو/تموز، عن ضبط الكثير من حوادث بيع مواد إغاثية وسلع عسكرية حصلت أوكرانيا عليها من البلدان الغربية.
وقالت كفياتكوفسكي، وهي محللة سابقة لدى وزارة الدفاع الأمريكية، لـ"سبوتنيك"، إن سبب إعادة بيع أسلحة تصل إلى أوكرانيا من الغرب أن القوات الأوكرانية لا تستطيع استعمال الكثير من أصناف الأسلحة التي توردها الولايات المتحدة وحلفاؤها لأوكرانيا، وذلك لنقص تأهيل العسكريين الأوكرانيين لاستخدام هذه الأسلحة ومشكلات إحضارها إلى المحتاجين وتناقص الحجم العددي للجيش الأوكراني. ويمكن أن يستغل أشخاص يهتمون ببيع هذه الأسلحة أو مجموعات إجرامية توفُّر كميات "زائدة عن الحاجة" منها لتحقيق الربح.
وعن جدوى الأسلحة الغربية الموجودة في أوكرانيا، قالت إنها، وإن أمكن لبعضها أن تطيل أمد الحرب، إلا أنها لن تساعد القوات الأوكرانية على استعادة السيطرة على الأراضي التي تحولت إلى ملكية روسيا ولا استعادة الوحدة مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
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