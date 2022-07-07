https://arabic.sputniknews.com/20220707/خبيرة-أمريكية-تكشف-أسباب-تسريب-أسلحة-غربية-في-أوكرانيا-إلى-السوق-السوداء-1064799864.html
خبيرة أمريكية تكشف أسباب تسريب أسلحة غربية في أوكرانيا إلى السوق السوداء
خبيرة أمريكية تكشف أسباب تسريب أسلحة غربية في أوكرانيا إلى السوق السوداء
كان من المتوقع أن تُقبل أوكرانيا على بيع أسلحة تصلها من البلدان الغربية في "السوق السوداء". صرحت بذلك الخبيرة الأمريكية كارن كفياتكوفسكي. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T08:23+0000
2022-07-07T08:23+0000
2022-07-07T08:23+0000
أخبار أوكرانيا
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وقد كشف مدير مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني، فاديم ميلنيك، في بداية الشهر الجاري يوليو/تموز، عن ضبط الكثير من حوادث بيع مواد إغاثية وسلع عسكرية حصلت أوكرانيا عليها من البلدان الغربية.وقالت كفياتكوفسكي، وهي محللة سابقة لدى وزارة الدفاع الأمريكية، لـ"سبوتنيك"، إن سبب إعادة بيع أسلحة تصل إلى أوكرانيا من الغرب أن القوات الأوكرانية لا تستطيع استعمال الكثير من أصناف الأسلحة التي توردها الولايات المتحدة وحلفاؤها لأوكرانيا، وذلك لنقص تأهيل العسكريين الأوكرانيين لاستخدام هذه الأسلحة ومشكلات إحضارها إلى المحتاجين وتناقص الحجم العددي للجيش الأوكراني. ويمكن أن يستغل أشخاص يهتمون ببيع هذه الأسلحة أو مجموعات إجرامية توفُّر كميات "زائدة عن الحاجة" منها لتحقيق الربح.وعن جدوى الأسلحة الغربية الموجودة في أوكرانيا، قالت إنها، وإن أمكن لبعضها أن تطيل أمد الحرب، إلا أنها لن تساعد القوات الأوكرانية على استعادة السيطرة على الأراضي التي تحولت إلى ملكية روسيا ولا استعادة الوحدة مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
خبيرة أمريكية تكشف أسباب تسريب أسلحة غربية في أوكرانيا إلى السوق السوداء
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كان من المتوقع أن تُقبل أوكرانيا على بيع أسلحة تصلها من البلدان الغربية في "السوق السوداء". صرحت بذلك الخبيرة الأمريكية كارن كفياتكوفسكي.
وقد كشف مدير مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني، فاديم ميلنيك، في بداية الشهر الجاري يوليو/تموز، عن ضبط الكثير من حوادث بيع مواد إغاثية وسلع عسكرية حصلت أوكرانيا عليها من البلدان الغربية.
وقالت
كفياتكوفسكي، وهي محللة سابقة لدى وزارة الدفاع الأمريكية، لـ"سبوتنيك"، إن سبب إعادة بيع أسلحة تصل إلى أوكرانيا من الغرب أن القوات الأوكرانية لا تستطيع استعمال الكثير من أصناف الأسلحة التي توردها الولايات المتحدة وحلفاؤها لأوكرانيا، وذلك لنقص تأهيل العسكريين الأوكرانيين لاستخدام هذه الأسلحة ومشكلات إحضارها إلى المحتاجين وتناقص الحجم العددي للجيش الأوكراني. ويمكن أن يستغل أشخاص يهتمون ببيع هذه الأسلحة أو مجموعات إجرامية توفُّر كميات "زائدة عن الحاجة" منها لتحقيق الربح.
وعن جدوى الأسلحة الغربية الموجودة في أوكرانيا، قالت إنها، وإن أمكن لبعضها أن تطيل أمد الحرب، إلا أنها لن تساعد القوات الأوكرانية على استعادة السيطرة على الأراضي التي تحولت إلى ملكية روسيا ولا استعادة الوحدة مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.