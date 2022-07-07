https://arabic.sputniknews.com/20220707/خبير-عسكري-الجيش-الروسي-على-أعتاب-تحرير-دونباس-كليا--1064801915.html
خبير عسكري: "الجيش الروسي على أعتاب تحرير دونباس كليا"
خبير عسكري: "الجيش الروسي على أعتاب تحرير دونباس كليا"
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": لوغانسك تحررت والعملية العسكرية تحقق أول أهدافها، شرط إسرائيلي لإبرام صفقة أسرى مع حماس، القيادة المركزية... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T09:17+0000
2022-07-07T09:17+0000
2022-07-07T09:17+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: "الجيش الروسي على أعتاب تحرير دونباس كلياً"
خبير عسكري: "الجيش الروسي على أعتاب تحرير دونباس كلياً"
حققت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تقدمًا كبيراً متمثلًا بتحرير جمهورية لوغانسك وبشكل كامل من قبضة القوات الأوكرانية، وهذا الإنجاز هو أول أهداف العملية الخاصة والتي تستمر في تحقيق أهدافها الواحد تلو الآخر، وفي اجتماع جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أعرب الرئيس الروسي عن فخره وتقديره للقوات المسلحة الروسية والتي تشارك بهذا الإنجاز الكبير، مشيراً إلى منحهم ميداليات الشجاعة والبطولة.عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، أندريه أليتسكي، خلال مداخلة هاتفية لـ "شؤون عسكرية":أما الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، الدكتور أحمد سيد أحمد، فيقول بهذا الصدد:خبير: "مروان البرغوثي والمئات من الأسرى مطلب حماس"وضع الجيش الإسرائيلي شرطاً لإبرام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، الشرط الإسرائيلي يشمل أسماء محددة لأسرى إسرائيليين لدى حماس، وقام الجيش الأسرائيلي يوم أمس بحملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت العشرات من الفلسطينيين، من بينهم أشخاص تم اعتقالهم سابقاً.عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الفلسطيني ومدير مؤسسة فيميد للإعلام، الأستاذ إبراهيم المدهون:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري: "الجيش الروسي على أعتاب تحرير دونباس كليا"
تابعنا عبر
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": لوغانسك تحررت والعملية العسكرية تحقق أول أهدافها، شرط إسرائيلي لإبرام صفقة أسرى مع حماس، القيادة المركزية الأمريكية تحاول الضغط على موسكو في سوريا.
حققت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تقدمًا كبيراً متمثلًا بتحرير جمهورية لوغانسك وبشكل كامل من قبضة القوات الأوكرانية، وهذا الإنجاز هو أول أهداف العملية الخاصة والتي تستمر في تحقيق أهدافها الواحد تلو الآخر، وفي اجتماع جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أعرب الرئيس الروسي عن فخره وتقديره للقوات المسلحة الروسية والتي تشارك بهذا الإنجاز الكبير، مشيراً إلى منحهم ميداليات الشجاعة والبطولة.
عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، أندريه أليتسكي، خلال مداخلة هاتفية لـ "شؤون عسكرية
":
"هذا يعتبر إنجازًا كبيرًا للقوات الروسية وهو إنجاز تاريخي يضاف إلى الإنجازات التي حققها الجيش الروسي على مدار التاريخ، وإن تحرير دونيتسك هو الهدف القادم والذي تسعى له القوات الروسية وهذه القوات على أعتاب تحرير دونباس كليا".
أما الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، الدكتور أحمد سيد أحمد، فيقول بهذا الصدد:
"إن هذا التقدم الروسي هو صدمة قوية لحلف شمال الأطلسي وللمعسكر الغربي والذي يستمر بدعم كييف عسكرياً، وقد يحاول هذا المعسكر ضرب المصالح الروسية في بعض المناطق مثل سوريا وغيرها رداً على هذا الإنجاز العسكري الروسي".
خبير: "مروان البرغوثي والمئات من الأسرى مطلب حماس"
وضع الجيش الإسرائيلي شرطاً لإبرام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، الشرط الإسرائيلي يشمل أسماء محددة لأسرى إسرائيليين لدى حماس، وقام الجيش الأسرائيلي يوم أمس بحملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت العشرات من الفلسطينيين، من بينهم أشخاص تم اعتقالهم سابقاً.
عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الفلسطيني ومدير مؤسسة فيميد للإعلام، الأستاذ إبراهيم المدهون:
"إن حماس تعرف ما تريد من صفقة تبادل الأسرى، فهي تريد القادة الفلسطينيين على رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعادات وغيرهم كما أنها تريد أصحاب المحكوميات مثل المؤبد ومدى الحياة، فحماس تطالب بحوالي ألف أسير ولا صفقة لتبادل الأسرى بدون هؤلاء".
التفاصيل في الملف الصوتي...