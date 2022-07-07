https://arabic.sputniknews.com/20220707/خطيب-يوم-عرفة-يثير-جدلا-واسعا-وسط-دعوات-بإبعاده-عن-أحد-أبرز-المناسبات-الإسلامية-1064838570.html

خطيب يوم عرفة يثير جدلا واسعا وسط دعوات بإبعاده عن أحد أبرز المناسبات الإسلامية

خطيب يوم عرفة يثير جدلا واسعا وسط دعوات بإبعاده عن أحد أبرز المناسبات الإسلامية

أثار اختيار عضو هيئة كبار العلماء والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ محمد العيسى، خطيبا ليوم عرفة في السعودية، ردود فعل واسعة بين المواطنين العرب عبر... 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T21:38+0000

2022-07-07T21:38+0000

2022-07-07T21:38+0000

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قبل أيام قليلة، أعلنت إمارة منطقة مكة اسم الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى كخطيب يوم عرفة للحج في هذا العام، على أن يتولى أداء الخطبة والصلاة في مسجد نمرة ليوم عرفة للعام الهجري الجاري 1443.لكن اختيار العيسى أثار انقساما شديدا بين المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي، ودشن مستخدمون وسم #انزلوا_العيسي_من_المنبر، والذي أصبح بين أكثر المواضيع تداولا على "تويتر" في دول عربية من بينها مصر والجزائر والأردن وقطر.وباختصار، يرى المنتقدون أن العيسى يروج للتطبيع الشعبي مع إسرائيل، مستشهدين بلقاء جمعه بحاخامات يهود ودعمه لمشروع ديارنا، الذي يعتبر مقبرة البقيع "إرثا يهوديا"، بحسب تعبير بعض المغردين، الذين كان بينهم شيوخ دين وكتاب.ودعا هؤلاء المصلين إلى الامتناع عن أداء الصلاة خلف العيسى كإمام، معتبرين أن اختياره لقيادة أكبر تجمع عالمي للمسلمين بأنه "جريمة كبرى".زار العيسى في يناير/ كانون الثاني عام 2020 معسكر أوشفيتز في بولندا، الذي تعرض فيه اليهود للإبادة الجماعية إبان الحرب العالمية الثانية، بالتزامن مع إحياء ذكرى الهولوكوست، وصلى آنذاك في الموقع برفقة عدد من رجال الدين، وفقا لحساب "إسرائيل بالعربية"، التابع للخارجية الإسرائيلية.في المقابل، أشاد مغردون باختيار العيسى باعتباره "داعية وسطي"، وأطلقوا وسم #محمد_العيسي_ثقة_الامة، وقالوا إن الهجوم عليه هو "حملة ممنهجة" من أنصار التيارات الدينية المتشددة.وقال الأكاديمي السعودي تركي الحمد إنه "في السعودية الجديدة المتجددة، لا صوت يعلو على صوت التحديث وقيم التسامح والتنوير، فقافلة المستقبل في طريقها تسير".عقب اختيار العيسى، قالت إمارة منطقة مكة على "تويتر"، إن العيسى اشتهر بجهوده لدعم الجاليات الإسلامية في الدول غير الإسلامية عندما كان يشغل منصب وزير العدل في المملكة العربية السعودية. وتقدم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، ومنسوبي الرئاسة بالتهنئة للعيسى بهذه المهمة.يعرف عن العيسى أيضا، أنه كان يدعو المسلمين في تلك الدول باحترام دساتير وقوانين الدول التي يعيشون فيها، كما كان يؤكد على ضرورة مطالبتهم بخصوصياتهم الدينية بالطرق السلمية ووفقا للقوانين.ودائما ما شدد على ضرورة احترام أبناء الجاليات المسلمة في الدول غير المسلمة للقرار النهائي بشأن مطالبتهم سواء كان قضائيا أو تشريعيا.يتخصص العيسى في الشريعة والقانون الدستوري والإداري وله مقالات ومؤلفات في الشريعة والقانون إضافة إلى قضايا فكرية أخرى. كما حاضر العيسى في العديد من الجامعات السعودية والعالمية.

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منوعات, مجتمع, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم