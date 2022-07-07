https://arabic.sputniknews.com/20220707/دومينيك-راب-يقرر-عدم-الترشح-لقيادة-حزب-المحافظين-1064827319.html
دومينيك راب يقرر عدم الترشح لقيادة حزب المحافظين
دومينيك راب يقرر عدم الترشح لقيادة حزب المحافظين
ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، اليوم الخميس، أن نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب قرر عدم الترشح لقيادة حزب المحافظين. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T15:10+0000
2022-07-07T15:10+0000
2022-07-07T15:10+0000
العالم
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وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد وافق على التنحي من منصبه، مضيفًا أنه سيواصل أداء مهامه حتى تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء.ذكرت ذلك صحيفة "ميرور" البريطانية، مضيفة أن جونسون أجرى هذا الصباح "مكالمة مجاملة" مع الملكة لإبلاغها بنيته المغادرة.في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اختار وزراء جددا، لشغل مناصب جميع الوزراء المستقيلين من حكومته.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
دومينيك راب يقرر عدم الترشح لقيادة حزب المحافظين
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ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، اليوم الخميس، أن نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب قرر عدم الترشح لقيادة حزب المحافظين.
وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد وافق على التنحي من منصبه، مضيفًا أنه سيواصل أداء مهامه حتى تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء.
ذكرت ذلك صحيفة
"ميرور" البريطانية، مضيفة أن جونسون أجرى هذا الصباح "مكالمة مجاملة" مع الملكة لإبلاغها بنيته المغادرة.
في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اختار وزراء جددا، لشغل مناصب جميع الوزراء المستقيلين من حكومته.