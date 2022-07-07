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https://arabic.sputniknews.com/20220707/ذهب-أول-واحد-ميدفيديف-يعلق-على-استقالة-جونسون-1064802242.html
"ذهب أول واحد"... ميدفيديف يعلق على استقالة جونسون
"ذهب أول واحد"... ميدفيديف يعلق على استقالة جونسون
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، على استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المحتملة. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T09:22+0000
2022-07-07T09:22+0000
بريطانيا
روسيا
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ووصف ميدفيديف احتمالية الاستقالة بأنها نتيجة طبيعية للغطرسة البريطانية والسياسة السيئة على المسار الدولي.وأضاف ميدفيديف في منشور على قناته الخاصة في "تلغرام" قائلا:يذكر أن وسائل إعلام بريطانية، أفادت اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتنحى من منصبه.وأفادت قناة "آي تي في" البريطانية، بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون تنحى من منصبه، فيما أعلنت قناة "بي بي سي" أن جونسون سيعلن عن الاستقالة في الساعات المقبلة.فيما أشارت صحيفة أن جونسون وافق على الاستقالة، لكنه يريد البقاء في منصب رئيس الوزراء حتى انتخاب زعيم حزب المحافظين الجديد.
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بريطانيا, روسيا

"ذهب أول واحد"... ميدفيديف يعلق على استقالة جونسون

09:22 GMT 07.07.2022
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دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، على استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المحتملة.
ووصف ميدفيديف احتمالية الاستقالة بأنها نتيجة طبيعية للغطرسة البريطانية والسياسة السيئة على المسار الدولي.
وأضاف ميدفيديف في منشور على قناته الخاصة في "تلغرام" قائلا:

"أفضل أصدقاء أوكرانيا" يغادرون. "النصر" في خطر! ذهب أول واحد. نحن في انتظار الأخبار من ألمانيا وبولندا ودول البلطيق.

يذكر أن وسائل إعلام بريطانية، أفادت اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتنحى من منصبه.
وأفادت قناة "آي تي في" البريطانية، بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون تنحى من منصبه، فيما أعلنت قناة "بي بي سي" أن جونسون سيعلن عن الاستقالة في الساعات المقبلة.
فيما أشارت صحيفة أن جونسون وافق على الاستقالة، لكنه يريد البقاء في منصب رئيس الوزراء حتى انتخاب زعيم حزب المحافظين الجديد.
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