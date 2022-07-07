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رئيس الحكومة المصرية يدعو إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا بعد زيادة الإصابات
رئيس الحكومة المصرية يدعو إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا بعد زيادة الإصابات
دعا رئيس الحكومة في مصر، مصطفى مدبولي، إلى الالتزام بالإجراءات المتعلقة بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد الارتفاعات التي تشهدها البلاد حاليا. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T12:18+0000
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وأوقفت مصر الإعلان اليومي لعدد إصابات كورونا، وقررت أن يكون الإعلان أسبوعيا. والاثنين الماضي، أعلن مستشار رئيس الجمهورية في مصر لشؤون الصحة محمد عوض تاج الدين، زيادة أعداد إصابات كورونا في البلاد بنسبة 8%.وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، على ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، وخاصة الالتزام بارتداء الكمامة، في ظل زيادة الإصابات خلال الفترة الأخيرة.ودعا مدبولي المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات المقررة خاصة خلال فترة إجازات الأعياد مع التزاحم المتوقع.والأحد الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، إنه تم رصد زيادة في الإصابات بفيروس كورونا بنسبة 6.9% في الأسبوع الوبائي الماضي، مع استقرار في معدلات الوفيات والحجر في المستشفيات عند أدنى معدلاتها منذ بداية الجائحة.وأشار عبد الغفار إلى أن هناك عدة أسباب قد تكون خلف الارتفاع المسجل، موضحا بأن السبب قد يعود إلى ظهور بعد المتحورات الفرعية للأوميكرون أسرع انتشارا لكنها لا تؤدي إلى إصابات شديدة.وأضاف عبد الغفار أن من بين الأسباب تراخي المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وخاصة أثناء التجمعات وفي الأماكن المغلقة والقليلة التهوية.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/مصر-تعلن-زيادة-إصابات-كورونا-في-البلاد-بنسبة-8-1064652030.html
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رئيس الحكومة المصرية يدعو إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا بعد زيادة الإصابات

12:18 GMT 07.07.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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دعا رئيس الحكومة في مصر، مصطفى مدبولي، إلى الالتزام بالإجراءات المتعلقة بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد الارتفاعات التي تشهدها البلاد حاليا.
وأوقفت مصر الإعلان اليومي لعدد إصابات كورونا، وقررت أن يكون الإعلان أسبوعيا. والاثنين الماضي، أعلن مستشار رئيس الجمهورية في مصر لشؤون الصحة محمد عوض تاج الدين، زيادة أعداد إصابات كورونا في البلاد بنسبة 8%.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، على ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، وخاصة الالتزام بارتداء الكمامة، في ظل زيادة الإصابات خلال الفترة الأخيرة.
ودعا مدبولي المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات المقررة خاصة خلال فترة إجازات الأعياد مع التزاحم المتوقع.
مركز أرض المعارض للحصول على لقاح ضد كورونا في القاهرة - مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
مصر تعلن زيادة إصابات كورونا في البلاد بنسبة 8%
4 يوليو, 21:25 GMT
والأحد الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، إنه تم رصد زيادة في الإصابات بفيروس كورونا بنسبة 6.9% في الأسبوع الوبائي الماضي، مع استقرار في معدلات الوفيات والحجر في المستشفيات عند أدنى معدلاتها منذ بداية الجائحة.
وأشار عبد الغفار إلى أن هناك عدة أسباب قد تكون خلف الارتفاع المسجل، موضحا بأن السبب قد يعود إلى ظهور بعد المتحورات الفرعية للأوميكرون أسرع انتشارا لكنها لا تؤدي إلى إصابات شديدة.
وأضاف عبد الغفار أن من بين الأسباب تراخي المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وخاصة أثناء التجمعات وفي الأماكن المغلقة والقليلة التهوية.
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