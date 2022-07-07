https://arabic.sputniknews.com/20220707/رئيس-الشيشان-يفصح-عن-مهمة-أخرى-يجب-تحقيقها-في-أوكرانيا-1064792726.html
رئيس الشيشان يفصح عن مهمة أخرى يجب تحقيقها في أوكرانيا
رئيس الشيشان يفصح عن مهمة أخرى يجب تحقيقها في أوكرانيا
أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، عن مهمة أخرى مطروحة على أبناء إقليمه الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة الروسية الهادفة إلى تحرير جميع أراضي جمهوريتي... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T04:46+0000
2022-07-07T04:46+0000
2022-07-07T04:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقد تم في هذا الأسبوع تحرير جميع أراضي جمهورية لوغانسك من قوات نظام الحكم الأوكراني الذي يديره متطرفون، وهو إنجاز تاريخي مصيري بالنسبة لسكان جمهورية لوغانسك، ولكنه إنجاز مرحلي بالنسبة لأبناء إقليم الشيشان، فالعملية الخاصة الروسية تكون اختتمت وحققت جميع أهدافها بعد القضاء على الإرهابيين الذين هربوا في حينهم من شمال القوقاز إلى أوكرانيا كما أشار إلى ذلك قديروف عبر حسابه في تلغرام.وجدد رئيس الشيشان رجاءهم وأملهم في أن تتاح لهم فرصة لدخول كييف (العاصمة الأوكرانية) عند الضرورة للقضاء على فلول الإرهابيين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
رئيس الشيشان يفصح عن مهمة أخرى يجب تحقيقها في أوكرانيا
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أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، عن مهمة أخرى مطروحة على أبناء إقليمه الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة الروسية الهادفة إلى تحرير جميع أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وتوفير الحماية للناس من جرائم القتل التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.
وقد تم في هذا الأسبوع تحرير جميع أراضي جمهورية لوغانسك من قوات نظام الحكم الأوكراني الذي يديره متطرفون، وهو إنجاز تاريخي مصيري بالنسبة لسكان جمهورية لوغانسك، ولكنه إنجاز مرحلي بالنسبة لأبناء إقليم الشيشان، فالعملية الخاصة الروسية تكون اختتمت وحققت جميع أهدافها بعد القضاء على الإرهابيين الذين هربوا في حينهم من شمال القوقاز إلى أوكرانيا كما أشار
إلى ذلك قديروف عبر حسابه في تلغرام.
وجدد رئيس الشيشان رجاءهم وأملهم في أن تتاح لهم فرصة لدخول كييف (العاصمة الأوكرانية) عند الضرورة للقضاء على فلول الإرهابيين.