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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/رئيس-الشيشان-يفصح-عن-مهمة-أخرى-يجب-تحقيقها-في-أوكرانيا-1064792726.html
رئيس الشيشان يفصح عن مهمة أخرى يجب تحقيقها في أوكرانيا
رئيس الشيشان يفصح عن مهمة أخرى يجب تحقيقها في أوكرانيا
أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، عن مهمة أخرى مطروحة على أبناء إقليمه الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة الروسية الهادفة إلى تحرير جميع أراضي جمهوريتي... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T04:46+0000
2022-07-07T04:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقد تم في هذا الأسبوع تحرير جميع أراضي جمهورية لوغانسك من قوات نظام الحكم الأوكراني الذي يديره متطرفون، وهو إنجاز تاريخي مصيري بالنسبة لسكان جمهورية لوغانسك، ولكنه إنجاز مرحلي بالنسبة لأبناء إقليم الشيشان، فالعملية الخاصة الروسية تكون اختتمت وحققت جميع أهدافها بعد القضاء على الإرهابيين الذين هربوا في حينهم من شمال القوقاز إلى أوكرانيا كما أشار إلى ذلك قديروف عبر حسابه في تلغرام.وجدد رئيس الشيشان رجاءهم وأملهم في أن تتاح لهم فرصة لدخول كييف (العاصمة الأوكرانية) عند الضرورة للقضاء على فلول الإرهابيين.
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رئيس الشيشان يفصح عن مهمة أخرى يجب تحقيقها في أوكرانيا

04:46 GMT 07.07.2022
© Sputnik . Said Tcarnaev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الشيشاني رمضان قديروف في مركز غروزني المسرحي لحضور الاحتفالات بيوم اللغة الشيشانية ..
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف في مركز غروزني المسرحي لحضور الاحتفالات بيوم اللغة الشيشانية .. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . Said Tcarnaev
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أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، عن مهمة أخرى مطروحة على أبناء إقليمه الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة الروسية الهادفة إلى تحرير جميع أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وتوفير الحماية للناس من جرائم القتل التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.
وقد تم في هذا الأسبوع تحرير جميع أراضي جمهورية لوغانسك من قوات نظام الحكم الأوكراني الذي يديره متطرفون، وهو إنجاز تاريخي مصيري بالنسبة لسكان جمهورية لوغانسك، ولكنه إنجاز مرحلي بالنسبة لأبناء إقليم الشيشان، فالعملية الخاصة الروسية تكون اختتمت وحققت جميع أهدافها بعد القضاء على الإرهابيين الذين هربوا في حينهم من شمال القوقاز إلى أوكرانيا كما أشار إلى ذلك قديروف عبر حسابه في تلغرام.
وجدد رئيس الشيشان رجاءهم وأملهم في أن تتاح لهم فرصة لدخول كييف (العاصمة الأوكرانية) عند الضرورة للقضاء على فلول الإرهابيين.
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