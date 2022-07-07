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روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع حول "النازية الجديدة" في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220707/روسيا-تدعو-مجلس-الأمن-الدولي-لعقد-اجتماع-حول-النازية-الجديدة-في-أوكرانيا-1064834450.html
روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع حول "النازية الجديدة" في أوكرانيا
روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع حول "النازية الجديدة" في أوكرانيا
أعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن "روسيا دعت إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بصيغة "آريا" في 11 يوليو/ تموز، وسيخصص... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T18:50+0000
2022-07-07T19:08+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأوضح بوليانسكي عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الخميس: "في يوم الاثنين، 11 يوليو/ تموز، في الساعة 15:00، نعقد اجتماعًا غير رسمي آخر لمجلس الأمن الدولي بصيغة آريا، وسيكون مكرسا لمسألة النازية والفاشية في أوكرانيا".تعتبر اجتماعات مجلس الأمن الدولي بصيغة "آريا" اجتماعات غير رسمية ينظمها عضو أو أعضاء في مجلس الأمن بغرض تبادل صريح لوجهات النظر في جلسات خاصة، وباستخدام إطار إجرائي مرن وبمشاركة الأشخاص الذين قد يستفيدون منها.واستشرت النازية الجديد في شرايين الدولة الأوكرانية ولا سيما بعد عام 2014، ومن أبرز المنظمات العسكرية المتطرفة التي مثلت هذه التوجهات المتطرفة هي كتيبة "آزوف"، وكتيبة "آيدار" العسكريتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/يتربون-على-الحرب-أطفال-أوكرانيا-في-معسكرات-النازيين-الجدد-1064631272.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع حول "النازية الجديدة" في أوكرانيا

18:50 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 19:08 GMT 07.07.2022)
© POOL / الذهاب إلى بنك الصورجلسة من جلسات مجلس الأمن الدولي
جلسة من جلسات مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© POOL
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أعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن "روسيا دعت إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بصيغة "آريا" في 11 يوليو/ تموز، وسيخصص الاجتماع لمناقشة النازية الجديدة في أوكرانيا.
وأوضح بوليانسكي عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الخميس: "في يوم الاثنين، 11 يوليو/ تموز، في الساعة 15:00، نعقد اجتماعًا غير رسمي آخر لمجلس الأمن الدولي بصيغة آريا، وسيكون مكرسا لمسألة النازية والفاشية في أوكرانيا".

"هذا هو ردنا على الزملاء الغربيين الذين يشككون في أحد أهداف عمليتنا العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهو اجتثاث النازية، حيث يقولون إننا نبالغ في حجم المشكلة".

بعد الميدان، مر آلاف الأطفال الأوكرانيين عبر معسكرات شبه عسكرية مشابهة لـ شباب هتلر النازي.صورة من تقرير القناة التلفزيونية الأمريكية NBC - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
يتربون على الحرب... أطفال أوكرانيا في معسكرات النازيين الجدد
4 يوليو, 13:40 GMT
تعتبر اجتماعات مجلس الأمن الدولي بصيغة "آريا" اجتماعات غير رسمية ينظمها عضو أو أعضاء في مجلس الأمن بغرض تبادل صريح لوجهات النظر في جلسات خاصة، وباستخدام إطار إجرائي مرن وبمشاركة الأشخاص الذين قد يستفيدون منها.
واستشرت النازية الجديد في شرايين الدولة الأوكرانية ولا سيما بعد عام 2014، ومن أبرز المنظمات العسكرية المتطرفة التي مثلت هذه التوجهات المتطرفة هي كتيبة "آزوف"، وكتيبة "آيدار" العسكريتين.
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