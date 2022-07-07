https://arabic.sputniknews.com/20220707/روسيا-تواصل-بحث-سبل-التعاون-مع-دول-أمريكا-اللاتينية-رغم-العقوبات-الغربية-1064792433.html

روسيا تواصل بحث سبل التعاون مع دول أمريكا اللاتينية رغم العقوبات الغربية

روسيا تواصل بحث سبل التعاون مع دول أمريكا اللاتينية رغم العقوبات الغربية

قال مدير قسم أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر شيتينين، إن موسكو ودول أمريكا اللاتينية يجدون السبل لمواصلة التعاون على الرغم من العقوبات... 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T04:31+0000

2022-07-07T04:31+0000

2022-07-07T04:31+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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موسكو - سبوتنيك. وقال شيتينين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "الدول الغربية تحاول إجبار الدول بشكل جماعي على فرض قيود، وبما فيها منع الفرص البارزة في مجالات القطاع المصرفي، الطاقة، الغذاء، فرض عقوبات أحادية وتعطيل خطوط الإمداد اللوجستية".وتابع تعليقا على آفاق التعاون مع دول المنطقة بعد العقوبات الغربية ضد روسيا: "من المهم بالتعاون مع دول كثيرة في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، إيجاد سبل وفرص لاستمرار التعاون في مثل هذه المواقف، من أجل تعزيز الروابط التي تخدم المصالح المشتركة".وبحسب الدبلوماسي، فإنه من بين مجالات التعاون مع دول أمريكا اللاتينية مشروعات في الزراعة، وضمان أمن الطاقة والغذاء.وأضاف أنه من المهم "أن دول أمريكا اللاتينية لم تنضم إلى العقوبات التي تفرضها دول غربية، وخصوصا بعد فبراير من هذا العام – هذه هي الأسس التي تقوم عليها العلاقات التي تقوم على المنفعة المتبادلة، وسوف تواصل التطور في المستقبل".

https://arabic.sputniknews.com/20220705/موسكو-حرب-العقوبات-ضد-روسيا-لم-تؤد-إلى-تدهور-حاد-في-الاقتصاد--1064682301.html

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