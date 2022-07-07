https://arabic.sputniknews.com/20220707/روسيا-سيغودنيا-تكمل-دورة-اندماج-روسيا-مع-العالم-العربي-1064820146.html

"روسيا سيغودنيا" تكمل دورة "اندماج روسيا مع العالم العربي"

"روسيا سيغودنيا" تكمل دورة "اندماج روسيا مع العالم العربي"

أكملت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية مشروع الخبراء الدولي، بعنوان "عمليات تكامل روسيا مع المنظمات الحكومية الدولية والجمعيات الإقليمية الأجنبية"، من خلال... 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T13:40+0000

2022-07-07T13:40+0000

2022-07-07T13:40+0000

روسيا

العالم العربي

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وتم عقد سلسلة من اجتماعات الفيديو بالاشتراك مع مؤسسة دعم الدبلوماسية العامة التي تحمل اسم أ. م. غورتشاكوف، ومنظمة "مركز المساعدة في تنفيذ البرامج الإنسانية والتعليمية" المستقلة غير الربحية.وحضر الحدث الختامي، المخصص لآفاق تطوير التعاون بين روسيا والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، كبير الباحثين في مركز الدراسات العربية والإسلامية التابع لمعهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم إيغور ماتفييف، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضو المجلس المصري للشؤون الدولية نورهان الشيخ، ومدير عام وكالة أنباء الإمارات (وام) محمد جلال الريسي.كما حضر كبير الخبراء في خدمة الاتصالات الخارجية في قناة "آر تي" (RT)، والمحاضر الأول في كلية السياسة العالمية بجامعة موسكو الحكومية آنا بيليكوفا، ومدير مركز الدراسات والمعلومات الروسية العربية ماجد التركي، ورئيس قسم الدراسات الشرقية في جامعة الأورال الفيدرالية، غولنارا فاليكميتوفا، وأستاذ العلاقات والإدارة الدولية، ومدير الأبحاث في الجغرافيا السياسية في معهد KEDGE للإدارة، يحيى زبير، والمديرة العامة لمديرية البرامج الدولية غير الربحية إيكاترينا كامالوفا، والمتخصص في مركز السياسة الخارجية أي. إم بريماكوفا، أرتيوم أدريانوف.وناقش الخبراء خلال الاجتماع تاريخ العلاقات بين روسيا والدول العربية، والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، فضلاً عن بناء آفاق للتعاون.وافتتح الحدث الباحث إيغور ماتفييف، حيث قام بتحليل آفاق "تطوير التعاون بين دول المنطقة العربية وروسيا" في المجالين السياسي والاقتصادي.وركزت نورهان الشيخ، على التعاون الاقتصادي والثقافي، مشيرة إلى "ضرورة التعامل بالعملات الوطنية وتطوير التعاون في القطاع المصرفي، فضلا عن تعزيز الروابط بين الجامعات والمنظمات الثقافية".وسلط محمد جلال الريسي الضوء في كلمته على "الشراكة في مجال المعلومات".واهتمت آنا بيليكوفا بالمشاريع المشتركة القائمة في مجال الإعلام والدبلوماسية العامة، مشيرة إلى الآفاق الواسعة لتطوير التعاون الثقافي.وعلق ماجد التركي، على التحديات الحالية في الحوار بين دول العالم العربي وروسيا، قائلاً إن هناك "حاجة إلى أشكال جديدة من التعاون والحلول التشغيلية في البيئة الدولية المتغيرة بسرعة".وتحدثت غولنارا فالياخمتوفا، عن التعاون الرقمي، مع التركيز على "النهج المشترك لأمن المعلومات" بين روسيا ودول الشرق الأوسط، والمساحة كبيرة لتعزيز التفاعل في المستقبل.ويعتقد الأستاذ يحيى زبير أنه "ستظهر فرص جديدة للتعاون بين روسيا والبلدان المغاربية في العديد من المجالات، لذلك، يمكن التنبؤ بنمو التجارة الثنائية، فضلاً عن تعزيز تفاعل روسيا مع دول المنطقة في إطار مجموعة بريكس".وفي معرض حديثها عن التعاون الإقليمي، قدمت إيكاترينا كامالوفا تجربة جمهورية تتارستان ومشروع "قمة كازان".وفي نهاية المناقشة، قدم أرتيوم أدريانوف تقييمه لإمكانات التعاون الروسي العربي، وسلط الضوء على العديد من مجالات التعاون الواعدة، كالأمن الغذائي، والتمويل، وتكنولوجيا المعلومات، واستكشاف الفضاء، والأمن الدولي وغيرها.وأضاف أدريانوف أن "مزيدا من تطوير الوضع سيعتمد على الأمن في المنطقة".وعقدت سلسلة من الاجتماعات في الفترة من مارس/آذار إلى يوليو/تموز 2022، وشملت اجتماعات مع خبراء من منظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة البريكس، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا، والشرق الأوسط، والمغرب العربي.والغرض من المشروع هو تحليل متعدد الأطراف لعمليات التكامل الدولي الحالية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول دور روسيا فيها.

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