https://arabic.sputniknews.com/20220707/زيلينسكي-أود-رؤية-بايدن-في-أوكرانيا-لكن-الوضع-الأمني-يقف-في-الطريق--1064839870.html
زيلينسكي: أود رؤية بايدن في أوكرانيا لكن الوضع الأمني يقف في الطريق
زيلينسكي: أود رؤية بايدن في أوكرانيا لكن الوضع الأمني يقف في الطريق
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إنه يريد أن يرى الرئيس جو بايدن يزور أوكرانيا لكنه يدرك أن القضايا الأمنية قد تقف في الطريق. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T23:51+0000
2022-07-07T23:51+0000
2022-07-07T23:51+0000
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال زيلينسكي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "نود أن نرى الرئيس بايدن في أوكرانيا. لقد سمعت أنه يدعم الفكرة".وأضاف: "هناك بعض اللحظات الأمنية، التي تقف في طريق زيارته، ونحن نفهم ذلك. أعتقد حقا أن هذا سيساعد الأوكرانيين".وتابع زيلينسكي أن الدعم والثقة الأوكرانيين للولايات المتحدة مرتفعان للغاية.كما لفت زيلينسكي أيضا إلى إن زيارات قادة العالم الآخرين إلى أوكرانيا مهمة أيضا.وقال: "إنهم يأتون على الرغم من الصواريخ التي تحلق. إنهم لا يخافون من [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين لأن العالم أكبر بكثير من زعيم واحد لبلد واحد".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/-إعلام-زيلينسكي-يستعد-لإقالة-رئيس-جهاز-الأمن-الأوكراني-1064132640.html
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أخبار أوكرانيا
زيلينسكي: أود رؤية بايدن في أوكرانيا لكن الوضع الأمني يقف في الطريق
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إنه يريد أن يرى الرئيس جو بايدن يزور أوكرانيا لكنه يدرك أن القضايا الأمنية قد تقف في الطريق.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال زيلينسكي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "نود أن نرى الرئيس بايدن في أوكرانيا. لقد سمعت أنه يدعم الفكرة".
وأضاف: "هناك بعض اللحظات الأمنية، التي تقف في طريق زيارته، ونحن نفهم ذلك. أعتقد حقا أن هذا سيساعد الأوكرانيين".
وتابع زيلينسكي أن الدعم والثقة الأوكرانيين للولايات المتحدة مرتفعان للغاية.
كما لفت زيلينسكي أيضا إلى إن زيارات قادة العالم الآخرين إلى أوكرانيا مهمة أيضا.
وقال: "إنهم يأتون على الرغم من الصواريخ التي تحلق. إنهم لا يخافون من [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين لأن العالم أكبر بكثير من زعيم واحد لبلد واحد".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.