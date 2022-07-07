https://arabic.sputniknews.com/20220707/زيلينسكي-يعرب-عن-ثقته-في-أن-سياسة-لندن-بشأن-أوكرانيا-لن-تتغير-1064826574.html

زيلينسكي يعرب عن ثقته في أن سياسة لندن بشأن أوكرانيا لن تتغير

زيلينسكي يعرب عن ثقته في أن سياسة لندن بشأن أوكرانيا لن تتغير

أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في ضوء استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن ثقته في أن سياسة المملكة المتحدة تجاه أوكرانيا لن تتغير. 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T14:56+0000

2022-07-07T14:56+0000

2022-07-07T14:56+0000

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أجرى بوريس جونسون، الذي أعلن استقالته من منصب رئيس الوزراء البريطاني، محادثات مع فلاديمير زيلينسكي، ووعد بأن تساعد لندن كييف في الدفاع و"إلغاء حظر" إمدادات الحبوب، وفقًا للموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية.يشار إلى أن جونسون قال إن المملكة المتحدة ستواصل تقديم المساعدة الدفاعية لأوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا.هذا وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بكلمة في داونينغ ستريت استقالته من منصبه.وقال جونسون إنه سيواصل تسيير الأعمال لحين انتخاب رئيس جديد للحكومة، مؤكدا أنه حاول إقناع حزب المحافظين بعدم تغيير الحكومة.قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن عملية اختيار زعيم جديد لحزبه يجب أن تبدأ الآن: هذا وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصل بالملكة إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، لإعلامها نيته التنحي عن منصبه.

https://arabic.sputniknews.com/20220707/بوريس-جونسون-يلقي-كلمة-في-داونينج-ستريت-وسط-توقعات-الاستقالة-1064812895.html

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