https://arabic.sputniknews.com/20220707/زيلينسكي-يعرب-عن-ثقته-في-أن-سياسة-لندن-بشأن-أوكرانيا-لن-تتغير-1064826574.html
زيلينسكي يعرب عن ثقته في أن سياسة لندن بشأن أوكرانيا لن تتغير
زيلينسكي يعرب عن ثقته في أن سياسة لندن بشأن أوكرانيا لن تتغير
أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في ضوء استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن ثقته في أن سياسة المملكة المتحدة تجاه أوكرانيا لن تتغير. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T14:56+0000
2022-07-07T14:56+0000
2022-07-07T14:56+0000
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي
مساعدات
بريطانيا
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أجرى بوريس جونسون، الذي أعلن استقالته من منصب رئيس الوزراء البريطاني، محادثات مع فلاديمير زيلينسكي، ووعد بأن تساعد لندن كييف في الدفاع و"إلغاء حظر" إمدادات الحبوب، وفقًا للموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية.يشار إلى أن جونسون قال إن المملكة المتحدة ستواصل تقديم المساعدة الدفاعية لأوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا.هذا وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بكلمة في داونينغ ستريت استقالته من منصبه.وقال جونسون إنه سيواصل تسيير الأعمال لحين انتخاب رئيس جديد للحكومة، مؤكدا أنه حاول إقناع حزب المحافظين بعدم تغيير الحكومة.قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن عملية اختيار زعيم جديد لحزبه يجب أن تبدأ الآن: هذا وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصل بالملكة إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، لإعلامها نيته التنحي عن منصبه.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/بوريس-جونسون-يلقي-كلمة-في-داونينج-ستريت-وسط-توقعات-الاستقالة-1064812895.html
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أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, مساعدات, بريطانيا
زيلينسكي يعرب عن ثقته في أن سياسة لندن بشأن أوكرانيا لن تتغير
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أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في ضوء استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن ثقته في أن سياسة المملكة المتحدة تجاه أوكرانيا لن تتغير.
أجرى بوريس جونسون، الذي أعلن استقالته من منصب رئيس الوزراء البريطاني، محادثات مع فلاديمير زيلينسكي، ووعد بأن تساعد لندن كييف في الدفاع و"إلغاء حظر" إمدادات الحبوب، وفقًا للموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية.
وذكر الموقع "تحدث رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الرئيس زيلينسكي بعد ظهر اليوم لتأكيد دعم المملكة المتحدة المستمر لأوكرانيا".
يشار إلى أن جونسون قال إن المملكة المتحدة ستواصل تقديم المساعدة الدفاعية لأوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا.
هذا وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بكلمة في داونينغ ستريت استقالته من منصبه.
وقال جونسون إنه سيواصل تسيير الأعمال لحين انتخاب رئيس جديد للحكومة، مؤكدا أنه حاول إقناع حزب المحافظين بعدم تغيير الحكومة.
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن عملية اختيار زعيم جديد لحزبه يجب أن تبدأ الآن:
"من الواضح الآن أن حزب المحافظين يريد (تعيين) زعيم جديد للحزب وبالتالي رئيس وزراء جديد. اتفقت مع السيد غراهام برادي على أن ... عملية اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين يجب أن تبدأ الآن".
هذا وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصل بالملكة إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، لإعلامها نيته التنحي عن منصبه.