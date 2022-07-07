https://arabic.sputniknews.com/20220707/سائق-شاحنة-أمريكي-يفوز-بمليون-دولار-في-اليانصيب-1064828919.html
سائق شاحنة أمريكي يفوز بمليون دولار في اليانصيب
سائق شاحنة أمريكي يفوز بمليون دولار في اليانصيب
أصيب سائق شاحنة أمريكي بالصدمة عندما فاز بمليون دولار في اليانصيب بدلا من الألفي دولار التي كان يتوقعها. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T15:58+0000
2022-07-07T15:58+0000
2022-07-07T15:58+0000
العالم
شاحنة
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ووفقا لوكالة الأنباء "UPI"، فإن رجلا يبلغ من العمر 48 عامًا قال إنه اشترى تذكرة يانصيب فورية في محطة وقود في ميشيغان، ويشرح قائلا: "أنا سائق شاحنة، لذلك أذهب كثيرا إلى ميشيغان وأحب شراء تذاكر اليانصيب هناك"، مباشرة بعد الشراء، قام بمسح الرمز الشريطي وتلقى رسالة حول الحاجة إلى القدوم للحصول على الجائزة.في البداية، اعتقد السائق أنه حصل على إحدى الجوائز الصغيرة البالغة ألفي دولار. فقط بعد عودته إلى الكشك وإزالة الطبقة الواقية من المكاسب، وجد أنه قد حقق الفوز بالجائزة الكبرى. وقال: "لم أستطع أن أصدق ذلك. حتى أنني اتصلت بمقر اليانصيب للتحقق مما إذا كان هذا صحيحا".وأشار السائق إلى أنه يخطط لشراء شاحنة جديدة. الباقي سيضعه جانبا للمستقبل.في وقت سابق، أفادت الأنباء أن أحد سكان مدينة بيمبروك الأمريكية في ولاية نورث كارولينا، جاء إلى مقر اليانصيب لتلقي جائزة صغيرة قدرها 600 دولار، وفجأة اكتشف أنه حصل على الجائزة الكبرى البالغة 585.9 ألف دولار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, شاحنة
سائق شاحنة أمريكي يفوز بمليون دولار في اليانصيب
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أصيب سائق شاحنة أمريكي بالصدمة عندما فاز بمليون دولار في اليانصيب بدلا من الألفي دولار التي كان يتوقعها.
ووفقا لوكالة الأنباء
"UPI"، فإن رجلا يبلغ من العمر 48 عامًا قال إنه اشترى تذكرة يانصيب فورية في محطة وقود في ميشيغان، ويشرح قائلا: "أنا سائق شاحنة، لذلك أذهب كثيرا إلى ميشيغان وأحب شراء تذاكر اليانصيب هناك"، مباشرة بعد الشراء، قام بمسح الرمز الشريطي وتلقى رسالة حول الحاجة إلى القدوم للحصول على الجائزة.
في البداية، اعتقد السائق أنه حصل على إحدى الجوائز الصغيرة البالغة ألفي دولار. فقط بعد عودته إلى الكشك وإزالة الطبقة الواقية من المكاسب، وجد أنه قد حقق الفوز بالجائزة الكبرى. وقال: "لم أستطع أن أصدق ذلك. حتى أنني اتصلت بمقر اليانصيب للتحقق مما إذا كان هذا صحيحا".
وأشار السائق إلى أنه يخطط لشراء شاحنة جديدة. الباقي سيضعه جانبا للمستقبل.
في وقت سابق، أفادت الأنباء أن أحد سكان مدينة بيمبروك الأمريكية في ولاية نورث كارولينا، جاء إلى مقر اليانصيب لتلقي جائزة صغيرة قدرها 600 دولار، وفجأة اكتشف أنه حصل على الجائزة الكبرى البالغة 585.9 ألف دولار.