https://arabic.sputniknews.com/20220707/سافروا-لقضاء-العيد-فماتوا-جميعا-مصرع-أستاذ-في-جامعة-الأزهر-وزوجته-وأولاده-الخمسة-1064835272.html
سافروا لقضاء العيد فماتوا جميعا... مصرع أستاذ في جامعة الأزهر وزوجته وأولاده الخمسة
سافروا لقضاء العيد فماتوا جميعا... مصرع أستاذ في جامعة الأزهر وزوجته وأولاده الخمسة
لقيت أسرة كاملة مكونة من 7 أفراد مصرعها بحادث أليم ومأسوي أثناء سفرهم جميعا لقضاء العيد في بلدتهم بين العائلة والأقارب، دون أن يعلموا أنها رحلتهم الأخيرة. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
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بدأت القصة المأسوية، عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة جهينة.وقامت السلطات بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.وحسب موقع "مصراوي"، تبين أن رب الأسرة يعمل أستاذا في كلية علوم جامعة الأزهر ويدعى الدكتور الحسين محمد عبد النعيم ( 40 عاما) وزوجته فاتن عبدالنعيم ( 38 عاما)، وأبنائهم أحمد الحسين محمد (16 عامًا)، رغد الحسين محمد ( 12 عامًا)، محمد الحسين محمد ( 10 أعوام)، محمود الحسين محمد ( 5 أعوام)، يزيد الحسين محمد البالغ من العمر 18 شهرًا.ونعت جامعة الأزهر، الدكتور الحسين محمد عبد المنعم، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم بأسيوط وزوجته وأولاده، إثر الحادث الأليم، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/مصر-مصرع-9-أشخاص-وإصابة-44-آخرين-في-حادث-سير-1064799327.html
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سافروا لقضاء العيد فماتوا جميعا... مصرع أستاذ في جامعة الأزهر وزوجته وأولاده الخمسة
19:10 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 19:13 GMT 07.07.2022) تابعنا عبر
لقيت أسرة كاملة مكونة من 7 أفراد مصرعها بحادث أليم ومأسوي أثناء سفرهم جميعا لقضاء العيد في بلدتهم بين العائلة والأقارب، دون أن يعلموا أنها رحلتهم الأخيرة.
بدأت القصة المأسوية، عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة جهينة.
وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي يستقلها مواطن وزوجته و5 أبنائهم، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة أخرى، وأسفر الحادث عن مصرع الأسرة بالكامل متأثرين بإصابتهم.
وقامت السلطات بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وحسب موقع "مصراوي"
، تبين أن رب الأسرة يعمل أستاذا في كلية علوم جامعة الأزهر ويدعى الدكتور الحسين محمد عبد النعيم ( 40 عاما) وزوجته فاتن عبدالنعيم ( 38 عاما)، وأبنائهم أحمد الحسين محمد (16 عامًا)، رغد الحسين محمد ( 12 عامًا)، محمد الحسين محمد ( 10 أعوام)، محمود الحسين محمد ( 5 أعوام)، يزيد الحسين محمد البالغ من العمر 18 شهرًا.
ونعت جامعة الأزهر، الدكتور الحسين محمد عبد المنعم، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم بأسيوط وزوجته وأولاده، إثر الحادث الأليم، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.