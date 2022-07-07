https://arabic.sputniknews.com/20220707/سفينة-الحفر-التركية-الجديدة-تبدأ-العمل-في-أغسطس-1064794436.html
سفينة الحفر التركية الجديدة تبدأ العمل في أغسطس
سفينة الحفر التركية الجديدة تبدأ العمل في أغسطس
قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية، فاتح دونمز، إن سفينة الحفر التركية الجديدة ستبدأ العمل في أغسطس/أب، ومن المتوقع أن تكون المهمة الأولى في البحر الأبيض... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T06:46+0000
2022-07-07T06:46+0000
2022-07-07T06:46+0000
أخبار تركيا اليوم
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن دونمز، قوله إن "سفينة الحفر عبد الحميد هان ستبدأ العمل في النصف الأول من شهر أغسطس الجاري. وتجري مناقشة 5-6 احتمالات للمهمة الأولى. لننتظر شهرًا آخر. على الأرجح سينفذ العمل في البحر الأبيض المتوسط".وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الأول من تموز /يوليو، إن بلاده تأمل في الحصول على نتائج من أعمال التنقيب في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط عن مكامن النفط والغاز بحلول نهاية العام.كما علق دونمز على مشروع تطوير حقل غاز ساكاريا في البحر الأسود: "ستقوم سفينة مد الأنابيب Castorone بتنفيذ العمل في الجزء العميق من القطاع التركي من البحر الأسود. ومن المتوقع أن يبدأ مد الأنابيب في أيام عطلة العيد (9-18 يوليو)".في منتصف يونيو/حزيران، أطلقت تركيا أول أنبوب في البحر، سيتم من خلاله نقل الغاز الطبيعي من حقل صقاريا في البحر الأسود إلى اليابسة. وكتبت صحيفة "الصباح" أن تركيا ستستثمر نحو عشرة مليارات دولار في مشروع لاستخراج ونقل 540 مليار متر مكعب من الغاز في البحر الأسود. يبلغ الطول الإجمالي للجزء البحري من خط أنابيب الغاز من الحقل الموجود على الرف إلى ميناء فيليوس 155 كيلومترًا. وفقًا للخطط، يجب أن يأتي أول غاز من الحقل إلى تركيا في عام 2023.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
سفينة الحفر التركية الجديدة تبدأ العمل في أغسطس
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قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية، فاتح دونمز، إن سفينة الحفر التركية الجديدة ستبدأ العمل في أغسطس/أب، ومن المتوقع أن تكون المهمة الأولى في البحر الأبيض المتوسط.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن دونمز، قوله إن "سفينة الحفر عبد الحميد هان ستبدأ العمل في النصف الأول من شهر أغسطس
الجاري. وتجري مناقشة 5-6 احتمالات للمهمة الأولى. لننتظر شهرًا آخر. على الأرجح سينفذ العمل في البحر الأبيض المتوسط".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الأول من تموز /يوليو، إن بلاده تأمل في الحصول على نتائج من أعمال التنقيب في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط عن مكامن النفط والغاز بحلول نهاية العام.
كما علق دونمز على مشروع تطوير حقل غاز ساكاريا في البحر الأسود: "ستقوم سفينة مد الأنابيب Castorone بتنفيذ العمل في الجزء العميق من القطاع التركي من البحر الأسود. ومن المتوقع أن يبدأ مد الأنابيب في أيام عطلة العيد (9-18 يوليو)".
في منتصف يونيو/حزيران، أطلقت تركيا أول أنبوب في البحر، سيتم من خلاله نقل الغاز الطبيعي من حقل صقاريا في البحر الأسود إلى اليابسة. وكتبت صحيفة "الصباح" أن تركيا ستستثمر نحو عشرة مليارات دولار في مشروع لاستخراج ونقل 540 مليار متر مكعب من الغاز في البحر الأسود. يبلغ الطول الإجمالي للجزء البحري من خط أنابيب الغاز من الحقل الموجود على الرف إلى ميناء فيليوس 155 كيلومترًا. وفقًا للخطط، يجب أن يأتي أول غاز من الحقل إلى تركيا في عام 2023.