https://arabic.sputniknews.com/20220707/سكان-ولاية-أمريكية-يتفاجؤون-بسماء-خضراء-فيديو-1064830868.html
سكان ولاية أمريكية يتفاجؤون "بسماء خضراء"... فيديو
سكان ولاية أمريكية يتفاجؤون "بسماء خضراء"... فيديو
تفاجأ سكان ولاية ساوث داكوتا الأمريكية بمظهر السماء التي أخذت لونًا غير عادي خلال عاصفة رعدية في المساء. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T16:43+0000
2022-07-07T16:43+0000
2022-07-07T16:43+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1053765591_0:118:3222:1930_1920x0_80_0_0_27fcbbf14bb16f4af27f7a52a73c674e.jpg
وشارك مستخدمو"تويتر" الأمريكيون انطباعاتهم عما رأوه، ووفقًا لأحدهم، فخلال عاصفة رعدية شديدة، انقسمت السماء إلى جزئين، حيث اتخذ كل منهما لونا مختلفا، فالقسم الأيمن كان أزرقا، بينما تحول الجزء الأيسر إلى الخضرة الفاقعة.ووفقًا لعالم الأرصاد الجوية كوري مارتن، فإن هذه الظاهرة لها تفسير بسيط، حيث ضربت العواصف الرعدية في وقت متأخر من بعد الظهر، لذلك اندمج اللون المحمر لسماء الغروب مع قطرات المياه الزرقاء في السحب الرعدية حسبما ذكرته صحيفة "يو إس أيه توداي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1053765591_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_ae47c05f814027065fdbab6479af9b5a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
سكان ولاية أمريكية يتفاجؤون "بسماء خضراء"... فيديو
تابعنا عبر
تفاجأ سكان ولاية ساوث داكوتا الأمريكية بمظهر السماء التي أخذت لونًا غير عادي خلال عاصفة رعدية في المساء.
وشارك مستخدمو"تويتر" الأمريكيون انطباعاتهم عما رأوه، ووفقًا لأحدهم، فخلال عاصفة رعدية شديدة، انقسمت السماء إلى جزئين، حيث اتخذ كل منهما لونا مختلفا، فالقسم الأيمن كان أزرقا، بينما تحول الجزء الأيسر إلى الخضرة الفاقعة.
ووفقًا لعالم الأرصاد الجوية كوري مارتن، فإن هذه الظاهرة لها تفسير بسيط، حيث ضربت العواصف الرعدية في وقت متأخر من بعد الظهر، لذلك اندمج اللون المحمر لسماء الغروب مع قطرات المياه الزرقاء في السحب الرعدية حسبما ذكرته صحيفة "يو إس أيه توداي
".