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https://arabic.sputniknews.com/20220707/سكان-ولاية-أمريكية-يتفاجؤون-بسماء-خضراء-فيديو-1064830868.html
سكان ولاية أمريكية يتفاجؤون "بسماء خضراء"... فيديو
سكان ولاية أمريكية يتفاجؤون "بسماء خضراء"... فيديو
تفاجأ سكان ولاية ساوث داكوتا الأمريكية بمظهر السماء التي أخذت لونًا غير عادي خلال عاصفة رعدية في المساء. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
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وشارك مستخدمو"تويتر" الأمريكيون انطباعاتهم عما رأوه، ووفقًا لأحدهم، فخلال عاصفة رعدية شديدة، انقسمت السماء إلى جزئين، حيث اتخذ كل منهما لونا مختلفا، فالقسم الأيمن كان أزرقا، بينما تحول الجزء الأيسر إلى الخضرة الفاقعة.ووفقًا لعالم الأرصاد الجوية كوري مارتن، فإن هذه الظاهرة لها تفسير بسيط، حيث ضربت العواصف الرعدية في وقت متأخر من بعد الظهر، لذلك اندمج اللون المحمر لسماء الغروب مع قطرات المياه الزرقاء في السحب الرعدية حسبما ذكرته صحيفة "يو إس أيه توداي".
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نادي الفيديو

سكان ولاية أمريكية يتفاجؤون "بسماء خضراء"... فيديو

16:43 GMT 07.07.2022
© Sputnik . Ivan Sekretarev / الذهاب إلى بنك الصورعاصفة رعدية خلال إعصار في بحر إيجه بالقرب من أرخبيل سيكلاديز في اليونان
عاصفة رعدية خلال إعصار في بحر إيجه بالقرب من أرخبيل سيكلاديز في اليونان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . Ivan Sekretarev
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تفاجأ سكان ولاية ساوث داكوتا الأمريكية بمظهر السماء التي أخذت لونًا غير عادي خلال عاصفة رعدية في المساء.
وشارك مستخدمو"تويتر" الأمريكيون انطباعاتهم عما رأوه، ووفقًا لأحدهم، فخلال عاصفة رعدية شديدة، انقسمت السماء إلى جزئين، حيث اتخذ كل منهما لونا مختلفا، فالقسم الأيمن كان أزرقا، بينما تحول الجزء الأيسر إلى الخضرة الفاقعة.
ووفقًا لعالم الأرصاد الجوية كوري مارتن، فإن هذه الظاهرة لها تفسير بسيط، حيث ضربت العواصف الرعدية في وقت متأخر من بعد الظهر، لذلك اندمج اللون المحمر لسماء الغروب مع قطرات المياه الزرقاء في السحب الرعدية حسبما ذكرته صحيفة "يو إس أيه توداي".
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