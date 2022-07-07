https://arabic.sputniknews.com/20220707/سي-إن-إن-بلينكن-تحدث-مع-لابيد-عن-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-ولكن-بيان-الخارجية-لم-يذكر-ذلك-1064825742.html

"سي إن إن": بلينكن تحدث مع لابيد عن مقتل شيرين أبو عاقلة ولكن بيان الخارجية لم يذكر ذلك

"سي إن إن": بلينكن تحدث مع لابيد عن مقتل شيرين أبو عاقلة ولكن بيان الخارجية لم يذكر ذلك

قال مسؤول أمريكي كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أثار مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يائير لابيد قضية مقتل شيرين أبو عاقلة،... 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T14:45+0000

2022-07-07T14:45+0000

2022-07-07T14:45+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي

شيرين أبو عاقلة

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ونقلت شبكة "CNN" عن المسؤول الأمريكي أن بلينكن تحدث مع لابيد عن النتائج التي توصل إليها منسق الأمن الأمريكي فيما يتعلق بمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.وأوضح المسؤول أن بلينكن أشار إلى أن واشنطن ستواصل العمل عن كثب مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية"، وأكد مجددا "الحاجة إلى المساءلة في أعقاب الوفاة المأساوية للصحفية".كما نقلت "CNN" عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إنهم اعترضوا على الاستنتاج الذي توصلت إليه الولايات المتحدة بأن إطلاق النار الذي قتل الصحفية كان على الأرجح من الجيش الإسرائيلي، لافتا إلى أن البنادق الإسرائيلية والفلسطينية متطابقة حيث أنها أمريكية الصنع". وتابع أنهم "يأملون ألا يلقي الأمر بظلاله على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية".وكانت الخارجية الأمريكية قد ذكرت، أمس الأربعاء، في بيان أن بلينكن تحدث مع لابيد لتهنئته على دوره الجديد، والتأكيد مجددا على التزام الولايات المتحدة الثابت بالشراكة الأمريكية الإسرائيلية وأمن إسرائيل ومواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك التهديدات من إيران.وأكد البيان دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتطلع إلى الاحتفال بشراكة بلاده مع إسرائيل خلال زيارته القادمة.

https://arabic.sputniknews.com/20220704/لابيد-فحص-الجيش-الإسرائيلي-أظهر-أنه-لا-يمكن-الجزم-بشأن-هوية-من-أطلق-النار-على-شيرين-أبو-عاقلة-1064642915.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, وزير الخارجية الأمريكي, شيرين أبو عاقلة