https://arabic.sputniknews.com/20220707/شولتز-لا-نواجه-خطر-الإفلاس-وسنخفض-مستوى-ديون-الميزانية-قريبا-1064837578.html

شولتز: لا نواجه خطر الإفلاس وسنخفض مستوى ديون الميزانية قريبا

شولتز: لا نواجه خطر الإفلاس وسنخفض مستوى ديون الميزانية قريبا

صرح المستشار الألماني أولاف شولتز، أن بلاده لا تواجه خطر الإفلاس، وسيتم قريبًا خفض ديون الميزانية إلى المستوى الذي كان عليه قبل بدء جائحة "كوفيد-19". 07.07.2022, سبوتنيك عربي

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العالم

اقتصاد

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برلين - سبوتنيك. وردا على سؤال حول ما إذا كانت ألمانيا معرضة لخطر الإفلاس، قال المستشار الألماني في تصريحات على قناة "زد دي إف" الألمانية: "لا، على الإطلاق"، مضيفا "بكل المقاييس، شريطة عدم حدوث أزمة صناعية كبيرة أو تصعيد للحرب مع تداعيات عالمية، إذا سارت الأمور على ما يرام، إنه في وقت قصير نسبيًا، ستصل مستويات الديون إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا".وكانت ألمانيا قد سجلت أول عجز تجاري منذ 3 عقود، بقيمة مليار يورو، خلال شهر أيار/ مايو الماضي، في ظل تأثر العالم بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار مواد الطاقة والغذاء.وبحسب بيانات نشرها، الاثنين الماضي، مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، فإن صادرات ألمانيا خلال شهر أيار/ مايو الماضي، بلغت 125.8 مليار يورو، في حين بلغت قيمة الواردات لنفس الشهر، 126.7 مليار يورو، أي بعجز تجاري يقترب من مليار يورو.وهذا هو العجز الأول الذي تسجله ألمانيا في الميزان التجاري، منذ 3 عقود.وأشار المكتب إلى أن الواردات من روسيا انخفضت بنسبة 9.8% لتسجل 3.3 مليار يورو في مايو، مقارنة بأبريل.

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