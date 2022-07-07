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https://arabic.sputniknews.com/20220707/شولتز-لا-نواجه-خطر-الإفلاس-وسنخفض-مستوى-ديون-الميزانية-قريبا-1064837578.html
شولتز: لا نواجه خطر الإفلاس وسنخفض مستوى ديون الميزانية قريبا
شولتز: لا نواجه خطر الإفلاس وسنخفض مستوى ديون الميزانية قريبا
صرح المستشار الألماني أولاف شولتز، أن بلاده لا تواجه خطر الإفلاس، وسيتم قريبًا خفض ديون الميزانية إلى المستوى الذي كان عليه قبل بدء جائحة "كوفيد-19". 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T20:44+0000
2022-07-07T20:44+0000
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اقتصاد
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برلين - سبوتنيك. وردا على سؤال حول ما إذا كانت ألمانيا معرضة لخطر الإفلاس، قال المستشار الألماني في تصريحات على قناة "زد دي إف" الألمانية: "لا، على الإطلاق"، مضيفا "بكل المقاييس، شريطة عدم حدوث أزمة صناعية كبيرة أو تصعيد للحرب مع تداعيات عالمية، إذا سارت الأمور على ما يرام، إنه في وقت قصير نسبيًا، ستصل مستويات الديون إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا".وكانت ألمانيا قد سجلت أول عجز تجاري منذ 3 عقود، بقيمة مليار يورو، خلال شهر أيار/ مايو الماضي، في ظل تأثر العالم بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار مواد الطاقة والغذاء.وبحسب بيانات نشرها، الاثنين الماضي، مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، فإن صادرات ألمانيا خلال شهر أيار/ مايو الماضي، بلغت 125.8 مليار يورو، في حين بلغت قيمة الواردات لنفس الشهر، 126.7 مليار يورو، أي بعجز تجاري يقترب من مليار يورو.وهذا هو العجز الأول الذي تسجله ألمانيا في الميزان التجاري، منذ 3 عقود.وأشار المكتب إلى أن الواردات من روسيا انخفضت بنسبة 9.8% لتسجل 3.3 مليار يورو في مايو، مقارنة بأبريل.
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العالم, اقتصاد

شولتز: لا نواجه خطر الإفلاس وسنخفض مستوى ديون الميزانية قريبا

20:44 GMT 07.07.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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صرح المستشار الألماني أولاف شولتز، أن بلاده لا تواجه خطر الإفلاس، وسيتم قريبًا خفض ديون الميزانية إلى المستوى الذي كان عليه قبل بدء جائحة "كوفيد-19".
برلين - سبوتنيك. وردا على سؤال حول ما إذا كانت ألمانيا معرضة لخطر الإفلاس، قال المستشار الألماني في تصريحات على قناة "زد دي إف" الألمانية: "لا، على الإطلاق"، مضيفا "بكل المقاييس، شريطة عدم حدوث أزمة صناعية كبيرة أو تصعيد للحرب مع تداعيات عالمية، إذا سارت الأمور على ما يرام، إنه في وقت قصير نسبيًا، ستصل مستويات الديون إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا".
وكانت ألمانيا قد سجلت أول عجز تجاري منذ 3 عقود، بقيمة مليار يورو، خلال شهر أيار/ مايو الماضي، في ظل تأثر العالم بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار مواد الطاقة والغذاء.
وبحسب بيانات نشرها، الاثنين الماضي، مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، فإن صادرات ألمانيا خلال شهر أيار/ مايو الماضي، بلغت 125.8 مليار يورو، في حين بلغت قيمة الواردات لنفس الشهر، 126.7 مليار يورو، أي بعجز تجاري يقترب من مليار يورو.
وهذا هو العجز الأول الذي تسجله ألمانيا في الميزان التجاري، منذ 3 عقود.
وأشار المكتب إلى أن الواردات من روسيا انخفضت بنسبة 9.8% لتسجل 3.3 مليار يورو في مايو، مقارنة بأبريل.
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