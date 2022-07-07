https://arabic.sputniknews.com/20220707/على-خطى-جونسونالألمان-يدعون-شولتز-للاستقالة-1064801274.html
على خطى جونسون...الألمان يدعون شولتز للاستقالة
على خطى جونسون...الألمان يدعون شولتز للاستقالة
دعا الألمان المستشار الألماني أولاف شولتز للسير على خطى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وتقديم استقالته. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T09:11+0000
2022-07-07T09:11+0000
2022-07-07T09:11+0000
بوريس جونسون
بريطانيا
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ووجّه قراء صحيفة "دي فيلت" الألمانية انتقادات لشولتز بسبب مزاعمه أن روسيا تستخدم الغاز كسلاح، بالإضافة لقراراته الازدواجية من خلال فرض عقوبات على موسكو ومن ثم تفاجئه من الإجراءات الروسية على هذه العقوبات.وقالت سابينا: "لدينا حكومة غير قادرة على التنبؤ بعواقب أفعالها".وكانت ألمانيا حذرت من أنها قد تواجه نقصا في الغاز في حالة انخفاض إمدادات الغاز أو حظرا كاملا على الواردات من روسيا لأن مرافق التخزين في البلاد لا تزال غير مجهزة تجهيزا كافيا.وأفادت قناة "آي تي في" البريطانية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون تنحى من منصبه، فيما أعلنت قناة "بي بي سي" أن جونسون سيعلن عن الاستقالة في الساعات المقبلة.
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بوريس جونسون, بريطانيا
على خطى جونسون...الألمان يدعون شولتز للاستقالة
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دعا الألمان المستشار الألماني أولاف شولتز للسير على خطى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وتقديم استقالته.
ووجّه قراء صحيفة
"دي فيلت" الألمانية انتقادات لشولتز بسبب مزاعمه أن روسيا تستخدم الغاز كسلاح، بالإضافة لقراراته الازدواجية من خلال فرض عقوبات على موسكو ومن ثم تفاجئه من الإجراءات الروسية على هذه العقوبات.
وعلّق صاحب حساب حمل اسم "دبليو إتش"، قائلا: "يجب أن يطلب من المستشار الذي يخلط بين السبب والنتيجة، مثل رئيس الوزراء البريطاني جونسون، الاستقالة. لكن في الواقع، يحاول شولز إرباك الجمهور".
وقالت سابينا: "لدينا حكومة غير قادرة على التنبؤ بعواقب أفعالها".
فيما علق صاحب حساب باسم "بيفانا"، قائلا: "العقوبات الاقتصادية ضد روسيا تؤثر - ولكن علينا وعلى السكان. هذا فشل كامل للحكومة".
وكانت ألمانيا حذرت من أنها قد تواجه نقصا في الغاز في حالة انخفاض إمدادات الغاز أو حظرا كاملا على الواردات من روسيا لأن مرافق التخزين في البلاد لا تزال غير مجهزة تجهيزا كافيا.
وأفادت قناة "آي تي في" البريطانية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون تنحى من منصبه
، فيما أعلنت قناة "بي بي سي" أن جونسون سيعلن عن الاستقالة في الساعات المقبلة.