عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220707/غانتس-عقدنا-صفقات-سلاح-بمليارات-الدولارات-مع-دول-عربية-1064821041.html
غانتس: عقدنا صفقات سلاح بمليارات الدولارات مع دول عربية
غانتس: عقدنا صفقات سلاح بمليارات الدولارات مع دول عربية
قال بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن بلاده وقعت مع دول عربية صفقات تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T13:36+0000
2022-07-07T13:36+0000
بيني غانتس
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1063572162_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5386af7741c4660c73d4973713d0024f.jpg
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن غانتس أن إسرائيل وقعت مع دول عربية صفقات تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، وهي من ثمار اتفاقات التطبيع بين بلاده ودول عربية.وأكد غانتس أنه بعد التوقيع على اتفاقات "أبراهام" جرى حوالي 150 اجتماعا بين أفراد الأمن الإسرائيليين ونظرائهم في دول المنطقة ودول اتفاقيات التطبيع (بخلاف مصر والأردن).وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى أن "حزب الله" اللبناني أطلق 4 طائرات مسيرة في اتجاه حقل "كاريش" وهي طائرات دون طيار مصنوعة في إيران، وأن بلاده تعمل على تعزيز التعاون في المنطقة ضد إيران في مجالات مختلفة، جوية وبحرية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1063572162_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2131923b2c1b94e59a77ad4ba386650c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بيني غانتس, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن

غانتس: عقدنا صفقات سلاح بمليارات الدولارات مع دول عربية

13:36 GMT 07.07.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUMوزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس
وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUM
تابعنا عبرTelegram
قال بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن بلاده وقعت مع دول عربية صفقات تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن غانتس أن إسرائيل وقعت مع دول عربية صفقات تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، وهي من ثمار اتفاقات التطبيع بين بلاده ودول عربية.
وأكد غانتس أنه بعد التوقيع على اتفاقات "أبراهام" جرى حوالي 150 اجتماعا بين أفراد الأمن الإسرائيليين ونظرائهم في دول المنطقة ودول اتفاقيات التطبيع (بخلاف مصر والأردن).
وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى أن "حزب الله" اللبناني أطلق 4 طائرات مسيرة في اتجاه حقل "كاريش" وهي طائرات دون طيار مصنوعة في إيران، وأن بلاده تعمل على تعزيز التعاون في المنطقة ضد إيران في مجالات مختلفة، جوية وبحرية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала