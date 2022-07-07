https://arabic.sputniknews.com/20220707/غانتس-عقدنا-صفقات-سلاح-بمليارات-الدولارات-مع-دول-عربية-1064821041.html
غانتس: عقدنا صفقات سلاح بمليارات الدولارات مع دول عربية
غانتس: عقدنا صفقات سلاح بمليارات الدولارات مع دول عربية
قال بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن بلاده وقعت مع دول عربية صفقات تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T13:36+0000
2022-07-07T13:36+0000
2022-07-07T13:36+0000
بيني غانتس
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن غانتس أن إسرائيل وقعت مع دول عربية صفقات تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، وهي من ثمار اتفاقات التطبيع بين بلاده ودول عربية.وأكد غانتس أنه بعد التوقيع على اتفاقات "أبراهام" جرى حوالي 150 اجتماعا بين أفراد الأمن الإسرائيليين ونظرائهم في دول المنطقة ودول اتفاقيات التطبيع (بخلاف مصر والأردن).وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى أن "حزب الله" اللبناني أطلق 4 طائرات مسيرة في اتجاه حقل "كاريش" وهي طائرات دون طيار مصنوعة في إيران، وأن بلاده تعمل على تعزيز التعاون في المنطقة ضد إيران في مجالات مختلفة، جوية وبحرية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بيني غانتس, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن
غانتس: عقدنا صفقات سلاح بمليارات الدولارات مع دول عربية
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قال بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن بلاده وقعت مع دول عربية صفقات تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن غانتس أن إسرائيل وقعت مع دول عربية صفقات تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، وهي من ثمار اتفاقات التطبيع
بين بلاده ودول عربية.
وأكد غانتس أنه بعد التوقيع على اتفاقات "أبراهام" جرى حوالي 150 اجتماعا بين أفراد الأمن الإسرائيليين ونظرائهم في دول المنطقة ودول اتفاقيات التطبيع (بخلاف مصر والأردن).
وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي
، بيني غانتس، إلى أن "حزب الله" اللبناني أطلق 4 طائرات مسيرة في اتجاه حقل "كاريش" وهي طائرات دون طيار مصنوعة في إيران، وأن بلاده تعمل على تعزيز التعاون في المنطقة ضد إيران في مجالات مختلفة، جوية وبحرية.