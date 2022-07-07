https://arabic.sputniknews.com/20220707/فيراري-تكشف-النقاب-عن-أنحف-ساعة-في-العالم-بسعر-مليوني-دولار-فيديو-1064836552.html
فيراري تكشف النقاب عن أنحف ساعة في العالم بسعر مليوني دولار... فيديو
فيراري تكشف النقاب عن أنحف ساعة في العالم بسعر مليوني دولار... فيديو
كشفت فيراري عن منتج جديد تقدمه للعالم, ولكن هذه المرة ليست سيارة بل ساعة جديدة. وهذه الساعة تأتي باسم ريتشارد مايل UP-01 بسعر يبلغ مليون و888 ألف دولار. ووصفت... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T20:01+0000
2022-07-07T20:01+0000
2022-07-07T20:01+0000
منوعات
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يبلغ سمك الساعة بأكملها وجميع أعمالها الميكانيكية 1.75 ملم فقط. كما صنعت من التيتانيوم حتي لا تتعرض للانثناء بمحرد ارتدائها. والساعة أرق بمقدار 0.05 مم فقط من الساعة صاحبة الرقم القياسي السابق ، من صنع بولغري.يبلغ قطر الساعة 51 ملم، ويوجد عليها شعار فيراري المتمثل في الحصان الشهير. ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن هذه ساعة يدوية وإذا نسيت ملء الساعة التي تبلغ تكلفتها مليوني دولار ، فستتوقف عن العمل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
فيراري تكشف النقاب عن أنحف ساعة في العالم بسعر مليوني دولار... فيديو
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كشفت فيراري عن منتج جديد تقدمه للعالم, ولكن هذه المرة ليست سيارة بل ساعة جديدة. وهذه الساعة تأتي باسم ريتشارد مايل UP-01 بسعر يبلغ مليون و888 ألف دولار. ووصفت بأنها الساعة الأقل سمكاً في العالم.
يبلغ سمك الساعة بأكملها وجميع أعمالها الميكانيكية 1.75 ملم فقط. كما صنعت من التيتانيوم حتي لا تتعرض للانثناء بمحرد ارتدائها. والساعة أرق بمقدار 0.05 مم فقط من الساعة صاحبة الرقم القياسي السابق ، من صنع بولغري.
يبلغ قطر الساعة 51 ملم، ويوجد عليها شعار فيراري المتمثل في الحصان الشهير. ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن هذه ساعة يدوية وإذا نسيت ملء الساعة التي تبلغ تكلفتها مليوني دولار ، فستتوقف عن العمل.