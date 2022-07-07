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في أكبر حج منذ جائحة كورونا… الحجاج يتدفقون إلى منى
في أكبر حج منذ جائحة كورونا… الحجاج يتدفقون إلى منى
تدفق مئات الآلاف من الحجاج في اتجاه وادي منى، اليوم الخميس، في اليوم الثاني من الحج، الذي يوصف بأنه الأكبر منذ جائحة كورونا. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T07:14+0000
2022-07-07T07:14+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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ويقضي الحجاج يوم التروية في وادي منى، في موسم الحج الذي يضم نحو مليون حاج حصلوا جميعهم على لقاحات مضادة لفيروس كورونا، حسبما ذكر موقع "فرانس 24".ويشمل الحجاج 850 ألفا من خارج المملكة العربية السعودية، وهو أكبر عدد يأتي من الخارج منذ تم تقليص أعداد الحجاج بسبب جائحة كورونا.ورغم حرارة الشمس التي وصلت إلى 42 درجة مئوية، إلا أن مئات الآلاف من الحجاج يقومون بأداء مناسك الحج التي تشمل الطواف حول الكعبة.وتقيم السلطات السعودية تجهيزات خاصة لخدمة الحجاج تشمل الخيم المكيفة والمستشفيات والمراكز الصحية المجهزة للتعامل مع الحالات الطارئة.يذكر أن وادي منى تحيط به جبال صخرية ويقع على بعد نحو 7 كيلومترات من المسجد الحرام ويقيم فيها الحجاج شعائر خاصة بالحج كل عام.يذكر أن الحجاج سيتوجهون إلى جبل عرفات، غدا الجمعة، حيث يقضون النهار في الدعاء والصلاة قبل أن يبدأوا في شعائر رمي الجمرات ثم طواف الوداع.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/وزارة-الحج-السعودية-تكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-هامة-حول-تصعيد-الحجاج-لعرفات-والإجراءات-الاحترازية--1064672867.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

في أكبر حج منذ جائحة كورونا… الحجاج يتدفقون إلى منى

07:14 GMT 07.07.2022
© Photo / M.HEMIDAمجموعة من الحجاج يصلون السعودية لأداء فريضة الحج
مجموعة من الحجاج يصلون السعودية لأداء فريضة الحج - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Photo / M.HEMIDA
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تدفق مئات الآلاف من الحجاج في اتجاه وادي منى، اليوم الخميس، في اليوم الثاني من الحج، الذي يوصف بأنه الأكبر منذ جائحة كورونا.
ويقضي الحجاج يوم التروية في وادي منى، في موسم الحج الذي يضم نحو مليون حاج حصلوا جميعهم على لقاحات مضادة لفيروس كورونا، حسبما ذكر موقع "فرانس 24".
ويشمل الحجاج 850 ألفا من خارج المملكة العربية السعودية، وهو أكبر عدد يأتي من الخارج منذ تم تقليص أعداد الحجاج بسبب جائحة كورونا.
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ورغم حرارة الشمس التي وصلت إلى 42 درجة مئوية، إلا أن مئات الآلاف من الحجاج يقومون بأداء مناسك الحج التي تشمل الطواف حول الكعبة.
وتقيم السلطات السعودية تجهيزات خاصة لخدمة الحجاج تشمل الخيم المكيفة والمستشفيات والمراكز الصحية المجهزة للتعامل مع الحالات الطارئة.
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يذكر أن وادي منى تحيط به جبال صخرية ويقع على بعد نحو 7 كيلومترات من المسجد الحرام ويقيم فيها الحجاج شعائر خاصة بالحج كل عام.
يذكر أن الحجاج سيتوجهون إلى جبل عرفات، غدا الجمعة، حيث يقضون النهار في الدعاء والصلاة قبل أن يبدأوا في شعائر رمي الجمرات ثم طواف الوداع.
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