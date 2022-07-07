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قديروف: جونسون يستقيل ومعه الكثير من الأموال
قديروف: جونسون يستقيل ومعه الكثير من الأموال
يقول قديروف إن جونسون سيغادر منصبه ومعه الكثير من الأموال المكتسبة في أوكرانيا. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T16:23+0000
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قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف عن استقالة جونسون، عبر قناته في "تيليغرام": "رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يبتعد وهو يحمل الكثير من الأموال المكتسبة في أوكرانيا".وفقًا له، ليس لدى جونسون ما هو أكثر من ذلك ليحصل عليه في هذا المنصب.وشدد رئيس الجمهورية على أن جونسون "لديه معاشًا تقاعديا ليس فقط لنفسه، ولكن أيضًا لأبنائه". وقال قديروف إن المساعدة المالية البريطانية ترسل إلى حسابات كييف، حيث يتم توجيه عُشرها لاحتياجات القوات المسلحة الأوكرانية، والباقي تضعها السلطات الأوكرانية في حسابات شركات وهمية.
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روسيا, العالم

قديروف: جونسون يستقيل ومعه الكثير من الأموال

16:23 GMT 07.07.2022
© Sputnik . Кирилл Каллиниковالرئيس الشيشاني رمضان قديروف
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . Кирилл Каллиников
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يقول قديروف إن جونسون سيغادر منصبه ومعه الكثير من الأموال المكتسبة في أوكرانيا.
قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف عن استقالة جونسون، عبر قناته في "تيليغرام": "رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يبتعد وهو يحمل الكثير من الأموال المكتسبة في أوكرانيا".
وفقًا له، ليس لدى جونسون ما هو أكثر من ذلك ليحصل عليه في هذا المنصب.
وشدد رئيس الجمهورية على أن جونسون "لديه معاشًا تقاعديا ليس فقط لنفسه، ولكن أيضًا لأبنائه".
وقال قديروف إن المساعدة المالية البريطانية ترسل إلى حسابات كييف، حيث يتم توجيه عُشرها لاحتياجات القوات المسلحة الأوكرانية، والباقي تضعها السلطات الأوكرانية في حسابات شركات وهمية.
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