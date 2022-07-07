https://arabic.sputniknews.com/20220707/كابوس-نقص-المياه-الجفاف-على-عتبة-أوروبا-1064793067.html

كابوس نقص المياه... الجفاف على عتبة أوروبا

كابوس نقص المياه... الجفاف على عتبة أوروبا

تحذر صحيفة "تركيا" من أن التصحر يهدد أوروبا. بسبب تغير المناخ، تشهد إسبانيا والبرتغال ارتفاعات في درجة الحرارة لم تحدث منذ أكثر من ألف عام، وتفرض إيطاليا... 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T05:23+0000

2022-07-07T05:23+0000

2022-07-07T05:23+0000

أخبار ألمانيا

إيطاليا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103689/65/1036896541_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_7689ee8d243e818b281698e29f84e5f3.jpg

تشهد إسبانيا والبرتغال أيامهما الأكثر جفافاً منذ 1200 عام. يجف نهر الراين، الذي يبلغ طوله 1233 كيلومترًا، في قلب أوروبا. في إيطاليا، إمدادات مياه الشرب محدودة.تحت تأثير تغير المناخ، تتزايد ظواهر مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وتتحول إلى خطر التصحر. لا يهدد الخطر أفريقيا فحسب، بل يهدد أيضًا دولًا في قلب أوروبا. تعاني إسبانيا والبرتغال من جفاف لم يسبق له مثيل منذ 1200 عام على الأقل، مع عواقب وخيمة على كل من إنتاج الغذاء والسياحة. تشير الدراسات إلى أنه بحلول نهاية القرن، يمكن أن تنخفض مستويات هطول الأمطار بنسبة 10-20%.هذا العام في إسبانيا، كان شهر مايو/أيار أكثر الشهور حرا على الإطلاق. كان نهر تاجوس، الأطول في المنطقة، على وشك الجفاف تمامًا. نتيجة لتغير المناخ، انخفض هطول الأمطار بمقدار خمسة إلى عشرة ملليمترات سنويًا منذ عام 1950، مع توقع انخفاض آخر بنسبة 10 إلى 20% بحلول نهاية القرن. ومن المتوقع أن يشهد جنوب إسبانيا انخفاضًا بنسبة 30 في المئة في إنتاج الزيتون بحلول عام 2100.حالة طارئةأعلنت إيطاليا، في إطار مكافحتها أسوأ موجة جفاف منذ 70 عامًا، عن تخصيص الأموال لحالة الطوارئ في خمس مناطق شمالية من البلاد. بسبب الكارثة المتزايدة التي ضربت وادي بو في الأسابيع الأخيرة، تم الإعلان عن حالة الطوارئ في 4 يوليو/تموز. يهدد الجفاف نصف المزارع في المنطقة التي تنتج أكثر من 30% من الناتج الزراعي الوطني.كما أن مستوى المياه في بحيرتي لاغو ماجور وغاردا أقل بكثير من المعتاد في هذا الوقت من العام. في الوقت نفسه، إلى الجنوب، في نهر التيبر، الذي يتدفق عبر روما، انخفض منسوب المياه أيضًا. في الأيام الأخيرة، أعلنت 170 بلدية قيودًا. فرضت فيرونا، التي يبلغ عدد سكانها ربع مليون شخص، قيودًا على استخدام مياه الشرب، وأعلنت ميلانو عن إغلاق نوافيرها المزخرفة.وفي الوقت نفسه، في تشيلي، وهي واحدة من أكثر البلدان تضررا من ظاهرة الاحتباس الحراري، تم وضع خطة جديدة بسبب انخفاض مستويات المياه في الخزانات. وقالت الحكومة إن البلاد كانت تكافح الجفاف منذ 13 عامًا وفرضت تقنين المياه.الجفاف يضرب نهر الراينفي نهر الراين، وهو ممر مائي مهم للغاية للاقتصاد الألماني، ينخفض ​​منسوب المياه أيضًا بسرعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة. يعتبر نهر الراين من أطول الأنهار في أوروبا، ويبلغ طوله 1233 كيلومترًا، ويقع على أحد فروع نهر الراين، عند التقائه بالبحر، ميناء روتردام - الأكبر في أوروبا. وفقًا للقياسات، فإن نهر الراين يزداد ضحالة كل يوم. حاليًا، مستوى المياه في النهر أقل مما كان عليه في عام 2018، عندما شهدت البلاد موسمًا أكثر جفافاً. وفي مدينة الكاوب انخفض عمق المياه عن متر واحد وتشكلت في بعض الأماكن جزر مانعة مرور السفن. يلفت الخبراء الانتباه إلى أن نحو 80 % من جميع البضائع المنقولة سنويًا بواسطة السفن في ألمانيا تمر على طول نهر الراين وأن شبكة النقل هذه، التي تمتد من ستراسبورغ إلى بازل، ستتعرض لضربة خطيرة. وفقا للخبراء، إذا انخفض منسوب المياه إلى 40 سم، فقد يصبح نقل البضائع النهرية مستحيلا.

أخبار ألمانيا

إيطاليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار ألمانيا, إيطاليا