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https://arabic.sputniknews.com/20220707/كاظم-الساهر-يغني-في-مصر-لأول-مرة-منذ-2009-1064802649.html
كاظم الساهر يغني في مصر لأول مرة منذ 2009
كاظم الساهر يغني في مصر لأول مرة منذ 2009
يستعد النجم العراقي كاظم الساهر لإحياء أول حفل غنائي له في مصر منذ 13 عاما، حيث من المقرر إقامته في أغسطس/ آب المقبل. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T09:28+0000
2022-07-07T09:28+0000
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وجاء ذلك بعدما أعلنت مؤسسة مصرية أن حفل الساهر المقبل سيقام في الساحل الشمالي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس.ولفتت الوكالة إلى أن الإعلان عن الحفل لاقى تفاعلا كبيرا من جماهير النجم العراقي في مصر وخارجها.وأكدت الصفحة الرسمية لكاظم الساهر أنباء إقامة حفله الغنائي في مصر لأول مرة منذ عام 2009، عندما أحيا النجم العراقي آخر حفلاته في العاصمة المصرية القاهرة.
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منوعات, أخبار الفنانين في مصر

كاظم الساهر يغني في مصر لأول مرة منذ 2009

09:28 GMT 07.07.2022
© Photo / Facebook/ Kadim.Alsahir.officialكاظم الساهر
كاظم الساهر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Photo / Facebook/ Kadim.Alsahir.official
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يستعد النجم العراقي كاظم الساهر لإحياء أول حفل غنائي له في مصر منذ 13 عاما، حيث من المقرر إقامته في أغسطس/ آب المقبل.
وجاء ذلك بعدما أعلنت مؤسسة مصرية أن حفل الساهر المقبل سيقام في الساحل الشمالي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس.
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ولفتت الوكالة إلى أن الإعلان عن الحفل لاقى تفاعلا كبيرا من جماهير النجم العراقي في مصر وخارجها.
وأكدت الصفحة الرسمية لكاظم الساهر أنباء إقامة حفله الغنائي في مصر لأول مرة منذ عام 2009، عندما أحيا النجم العراقي آخر حفلاته في العاصمة المصرية القاهرة.
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