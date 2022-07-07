https://arabic.sputniknews.com/20220707/كييف-لا-تستطيع-استخدام-الأسلحة-الغربية-1064816706.html
كييف لا تستطيع استخدام الأسلحة الغربية
كييف لا تستطيع استخدام الأسلحة الغربية
قالت كارين كوياتكوفسكي، المحللة السابقة في البنتاغون، لـ"سبوتنيك" الناطقة بالروسية، إن "إعادة بيع قوات الأمن الأوكرانية للأسلحة التي تلقتها من الغرب في السوق... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T12:37+0000
2022-07-07T12:37+0000
2022-07-07T12:37+0000
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ووفقًا لها، فإن هذا الوضع نموذجي لكل نزاع مسلح حديث تقريبًا. تم توثيق حالات إعادة تصدير أوكرانيا للأسلحة الغربية جيدًا أثناء القتال في دونباس في عامي 2015 و2016.وأوضحت الخبيرة، قائلة: "العديد من أنواع الأسلحة والمعدات التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى أوكرانيا لا يمكن ببساطة استخدامها بشكل فعال من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. وقدرة أوكرانيا على استخدام هذه "الهدايا" محدودة بسبب عدم كفاية التأهب، والمشاكل المتعلقة باللوجستيات، وتقلص حجم الجيش الأوكراني".وأشارت كوياتكوفسكي إلى أن الدول الغربية أرسلت إلى كييف الكثير من الأسلحة والمعدات العسكرية بحيث كان من المستحيل تضمينها في تكتيكات واستراتيجية الحرب في وقت قصير. نتيجة لذلك، يمكن للأشخاص أو الجماعات الإجرامية المهتمة ببيعها الاستفادة من الموقف وتحقيق ربح لأنفسهم.
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سبوتنيك عربي
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كاريكاتير, وسائط متعددة
كييف لا تستطيع استخدام الأسلحة الغربية
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قالت كارين كوياتكوفسكي، المحللة السابقة في البنتاغون، لـ"سبوتنيك" الناطقة بالروسية، إن "إعادة بيع قوات الأمن الأوكرانية للأسلحة التي تلقتها من الغرب في السوق السوداء كان متوقعًا، حيث لم يتمكنوا من دمجها في استراتيجية الحرب".
ووفقًا لها، فإن هذا الوضع نموذجي لكل نزاع مسلح حديث تقريبًا. تم توثيق حالات إعادة تصدير أوكرانيا للأسلحة الغربية جيدًا أثناء القتال في دونباس في عامي 2015 و2016.
وأوضحت الخبيرة، قائلة: "العديد من أنواع الأسلحة والمعدات التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى أوكرانيا لا يمكن ببساطة استخدامها بشكل فعال من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. وقدرة أوكرانيا على استخدام هذه "الهدايا" محدودة بسبب عدم كفاية التأهب، والمشاكل المتعلقة باللوجستيات، وتقلص حجم الجيش الأوكراني".
وأشارت كوياتكوفسكي إلى أن الدول الغربية أرسلت إلى كييف الكثير من الأسلحة والمعدات العسكرية بحيث كان من المستحيل تضمينها في تكتيكات واستراتيجية الحرب في وقت قصير. نتيجة لذلك، يمكن للأشخاص أو الجماعات الإجرامية المهتمة ببيعها الاستفادة من الموقف وتحقيق ربح لأنفسهم.
وأنهت الخبيرة قولها بأن "الدول التي تزود هذه الأسلحة تفي باحتياجات ملحة للدول المتقدمة: تجديد المخزونات (وتبرير زيادة التمويل) وإظهار النية للحفاظ على أوكرانيا التي يفترض أنها سلمية وديمقراطية وبريئة تمامًا. في حين أن بعض أنواع هذه الأسلحة قد تطيل أمدها الحرب، على المدى الطويل، لن يساعد أي منهم في استعادة أو استعادة الأراضي التي تنتمي الآن لروسيا، أو استعادة الجوهرتين المستقلتين (دونيتسك ولوغانسك).