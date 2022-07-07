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https://arabic.sputniknews.com/20220707/لابيد-يناقش-مع-محمد-بن-زايد-توسيع-دائرة-اتفاقيات-التطبيع-لتشمل-دولا-أخرى-1064835792.html
لابيد يناقش مع محمد بن زايد توسيع دائرة اتفاقيات التطبيع لتشمل دولا أخرى
لابيد يناقش مع محمد بن زايد توسيع دائرة اتفاقيات التطبيع لتشمل دولا أخرى
ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، مع رئيس الإمارات محمد بن زايد، خلال اتصال هاتفي، توسيع دائرة اتفاقيات التطبيع لتشمل دولا أخرى في المنطقة. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T19:25+0000
2022-07-07T19:39+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
إسرائيل
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وقال مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير غندلمان، في بيان، إن "لابيد تحدث لأول مرة هذا المساء مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، الذي هنأه بمناسبة توليه منصبه".وأضاف "وتمنى الرئيس الإماراتي لرئيس الوزراء النجاح مؤكدًا أهمية استمرار العلاقات بين الشعبين".من جانبه، شكر لابيد، محمد بن زايد على المكالمة.وأكد لابيد أن الثقة الشخصية بينهما وكذلك التزام دولة إسرائيل باتفاقيات إبراهيم واستمرار منتدى النقب وتطويره، هو بمثابة إطار دائم يشكل أساسا ثابتا للعلاقات الممتازة ولتعزيز الازدهار والتعاون بين الدولتين، التي تُعتبر نموذجا ورمزا.ووقعت الإمارات وإسرائيل، اتفاقا في أغسطس/ آب 2021، تم بموجبه إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، ضمن اتفاقيات أطلق عليها اسم "إبراهيم"، توسطت فيها الولايات المتحدة، وانضمت إليها البحرين والمغرب.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل

لابيد يناقش مع محمد بن زايد توسيع دائرة اتفاقيات التطبيع لتشمل دولا أخرى

19:25 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 19:39 GMT 07.07.2022)
© AFP 2022 / Money SHARMAولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / Money SHARMA
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ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، مع رئيس الإمارات محمد بن زايد، خلال اتصال هاتفي، توسيع دائرة اتفاقيات التطبيع لتشمل دولا أخرى في المنطقة.
وقال مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير غندلمان، في بيان، إن "لابيد تحدث لأول مرة هذا المساء مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، الذي هنأه بمناسبة توليه منصبه".
وأضاف "وتمنى الرئيس الإماراتي لرئيس الوزراء النجاح مؤكدًا أهمية استمرار العلاقات بين الشعبين".
من جانبه، شكر لابيد، محمد بن زايد على المكالمة.
وأكد لابيد أن الثقة الشخصية بينهما وكذلك التزام دولة إسرائيل باتفاقيات إبراهيم واستمرار منتدى النقب وتطويره، هو بمثابة إطار دائم يشكل أساسا ثابتا للعلاقات الممتازة ولتعزيز الازدهار والتعاون بين الدولتين، التي تُعتبر نموذجا ورمزا.

كما ذكر البيان أن الزعيمين بحثا توسيع دائرة اتفاقيات إبراهيم لتشمل المزيد من دول المنطقة.

ووقعت الإمارات وإسرائيل، اتفاقا في أغسطس/ آب 2021، تم بموجبه إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، ضمن اتفاقيات أطلق عليها اسم "إبراهيم"، توسطت فيها الولايات المتحدة، وانضمت إليها البحرين والمغرب.
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