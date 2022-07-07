https://arabic.sputniknews.com/20220707/لاعبة-كرة-السلة-الأمريكية-غرينر-تعترف-بذنبها-في-تهريب-زيت-الحشيش-إلى-روسيا-1064824160.html
لاعبة كرة السلة الأمريكية غرينر تعترف بذنبها في تهريب زيت الحشيش إلى روسيا
لاعبة كرة السلة الأمريكية غرينر تعترف بذنبها في تهريب زيت الحشيش إلى روسيا
اعترفت لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر، بالذنب في تهريب زيت الحشيش. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T14:14+0000
2022-07-07T14:14+0000
2022-07-07T14:23+0000
رياضة
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وبحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك" من محكمة خيمكي في موسكو حيث يتم النظر في القضية، فإن اللاعبة اعترفت بالذنب.هذا وأجلت المحكمة الجلسة إلى 14 يوليو/ تموز.يذكر أنه في وقت سابق أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرأ رسالة من لاعبة كرة السلة بريتني غرينر، المتهمة بتهريب المخدرات في روسيا.هذا وقالت نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو، إليزابيث رود، إنها سلمت رسالة من الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اللاعبة.وتم اعتقال غرينر، التي وصلت على متن رحلة من نيويورك، إلى مطار شيريميتيفو في موسكو. وكشف فحص حقائب اليد عن وجود "فابس" مع سائل له رائحة معينة. وأثبت الفحص أن السائل هو مادة مخدرة من "زيت الحشيش". وتم فتح قضية جنائية بتهريب المخدرات وجرى القبض عليها. تنص عقوبة المادة على السجن من 5 إلى 10 سنوات.وتعتبر غرينر بطلة أولمبية بعد فوزها مرتين وبطلة للعالم مرتين مع فريق الولايات المتحدة الأمريكية وبطولة WNBA 2014 مع Phoenix، وكانت تلعب لفريق Yekaterinburg UMMC منذ عام 2015.
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رياضة
لاعبة كرة السلة الأمريكية غرينر تعترف بذنبها في تهريب زيت الحشيش إلى روسيا
14:14 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 14:23 GMT 07.07.2022) تابعنا عبر
اعترفت لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر، بالذنب في تهريب زيت الحشيش.
وبحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك" من محكمة خيمكي في موسكو حيث يتم النظر في القضية، فإن اللاعبة اعترفت بالذنب.
وقال المترجم في المحكمة: "السيدة غرينر تعلن أنها مذنبة. لم يكن لديها النية لحمل مخدرات معها ضمن الأمتعة، ولم تكن هناك نية لارتكاب جريمة، لأنها كانت تسير على عجل".
هذا وأجلت المحكمة الجلسة إلى 14 يوليو/ تموز.
يذكر أنه في وقت سابق أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرأ رسالة
من لاعبة كرة السلة بريتني غرينر، المتهمة بتهريب المخدرات في روسيا.
هذا وقالت نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو، إليزابيث رود، إنها سلمت رسالة من الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اللاعبة.
وقالت رود للصحفيين: "لقد تمكنت من الحديث مع غرينر في قاعة المحكمة قالت إنها جيدة وتقرأ الكتب"، كما وأعربت رود عن نية الحكومة الأمريكية "إعادة جميع المواطنين الأمريكيين المسجونين إلى ديارهم".
وتم اعتقال غرينر، التي وصلت على متن رحلة من نيويورك، إلى مطار شيريميتيفو في موسكو. وكشف فحص
حقائب اليد عن وجود "فابس" مع سائل له رائحة معينة. وأثبت الفحص أن السائل هو مادة مخدرة من "زيت الحشيش". وتم فتح قضية جنائية بتهريب المخدرات وجرى القبض عليها. تنص عقوبة المادة على السجن من 5 إلى 10 سنوات.
وتعتبر غرينر بطلة أولمبية بعد فوزها مرتين وبطلة للعالم مرتين مع فريق الولايات المتحدة الأمريكية وبطولة WNBA 2014 مع Phoenix، وكانت تلعب لفريق Yekaterinburg UMMC منذ عام 2015.