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https://arabic.sputniknews.com/20220707/لافروف-يحول-دون-حضور-نظيره-الياباني-لعشاء-وزراء-مجموعة-العشرين-1064823579.html
لافروف يحول دون حضور نظيره الياباني لعشاء وزراء مجموعة العشرين
لافروف يحول دون حضور نظيره الياباني لعشاء وزراء مجموعة العشرين
غاب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي عن حضور العشاء الرسمي لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين بسبب احتمال وجود نظيره الروسي سيرغي لافروف هناك. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T14:02+0000
2022-07-07T14:02+0000
روسيا
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وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية، اليوم الخميس: "نظرا لحقيقة أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد يكون حاضرا هناك، فقد تقرر أن وجود وزير الخارجية الياباني سيكون غير مناسب".ويعقد الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في بالي يومي 7 و 8 يوليو/ تموز.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو أبلغت جاكرتا مبدئيا اعتزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.وجاء في بيان منشور على موقع الخارجية الروسية: "فيما يتعلق بقمة "مجموعة العشرين" في شهر نوفمبر، فقد تسلمنا دعوة رسمية من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدود باسم الرئيس الروسي. وقد أبلغنا جاكرتا بشكل مبدئي اعتزام الرئيس فلاديمير بوتين المشاركة فيها".وأضاف البيان: "صيغة المشاركة تخضع للتحقق منها اعتمادا على تطورات الأوضاع في العالم، ومراعاة الوضع الصحي والوبائي في جنوب شرقي آسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220707/بيسكوف-بوتين-يقرر-شكل-المشاركة-في-قمة-مجموعة-العشرين-مع-اقتراب-الموعد-1064803994.html
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روسيا

لافروف يحول دون حضور نظيره الياباني لعشاء وزراء مجموعة العشرين

14:02 GMT 07.07.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور قمة مجموعة العشرين 2019 في مدينة أوساكا، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019
 قمة مجموعة العشرين 2019 في مدينة أوساكا، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev
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غاب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي عن حضور العشاء الرسمي لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين بسبب احتمال وجود نظيره الروسي سيرغي لافروف هناك.
وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية، اليوم الخميس: "نظرا لحقيقة أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد يكون حاضرا هناك، فقد تقرر أن وجود وزير الخارجية الياباني سيكون غير مناسب".
ويعقد الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في بالي يومي 7 و 8 يوليو/ تموز.
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
بيسكوف: بوتين يقرر شكل المشاركة في قمة مجموعة العشرين مع اقتراب الموعد
09:53 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو أبلغت جاكرتا مبدئيا اعتزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وجاء في بيان منشور على موقع الخارجية الروسية: "فيما يتعلق بقمة "مجموعة العشرين" في شهر نوفمبر، فقد تسلمنا دعوة رسمية من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدود باسم الرئيس الروسي. وقد أبلغنا جاكرتا بشكل مبدئي اعتزام الرئيس فلاديمير بوتين المشاركة فيها".
وأضاف البيان: "صيغة المشاركة تخضع للتحقق منها اعتمادا على تطورات الأوضاع في العالم، ومراعاة الوضع الصحي والوبائي في جنوب شرقي آسيا".
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