عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220707/لعنة-الأسد-تصيب-جونسون-1064820045.html
"لعنة الأسد" تصيب جونسون
"لعنة الأسد" تصيب جونسون
انضم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى قائمة ضحايا "لعنة الأسد". تحدث موقع "بوليت روسيا"، عن ميم (mem) طويل الأجل يضع حدًا لمهن السياسيين الغربيين. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T13:34+0000
2022-07-07T13:34+0000
بوريس جونسون
أخبار سوريا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/08/1046765662_0:78:2136:1280_1920x0_80_0_0_bffb126e8f3605ebcb698837e72d0f4a.jpg
يبدو أن ملحمة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تقترب من نهايتها. وقد أعلن جونسون اليوم أنه استقال، مؤكدا أنه سيواصل أداء مهامه حتى يتم انتخاب رئيس وزراء جديد.وغادر أكثر من 50 مسؤولا حكومته في الأيام الأخيرة. سبب الاحتجاج الجماهيري فضيحة المثليين: قام جونسون بترقية ممثل حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم، كريس بينشر، الذي اتهم بالتحرش الجنسي بالرجال. بالإضافة إلى ذلك، فإن البريطانيين غاضبون من مشاركة رئيس الوزراء في الحفلات خلال فترة الإغلاق في 2020-2021.ومن بين "الملعونين"، على سبيل المثال، سياسيون بارزون مثل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، ورئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، وتوني بلير وتيريزا ماي، ورؤساء فرنسيون، نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند، والرئيس السابق لمصر حسني مبارك، والرئيس السابق لمجلس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل والعديد من الأشخاص الآخرين. هذه ليست كل القائمة التي رددت شعار "الأسد يجب أن يرحل"، الذين دفعوا ثمن ذلك في نهاية المطاف حياتهم المهنية، لقد انضم إليها بوريس جونسون، الذي دعا أيضًا رئيس سوريا إلى الاستقالة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/08/1046765662_0:0:2136:1602_1920x0_80_0_0_5a071ba372a92849865fb4d1d80f69a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بوريس جونسون, أخبار سوريا اليوم, العالم

"لعنة الأسد" تصيب جونسون

13:34 GMT 07.07.2022
© AP Photo / REMY DE LA MAUVINIEREالرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / REMY DE LA MAUVINIERE
تابعنا عبرTelegram
انضم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى قائمة ضحايا "لعنة الأسد". تحدث موقع "بوليت روسيا"، عن ميم (mem) طويل الأجل يضع حدًا لمهن السياسيين الغربيين.
يبدو أن ملحمة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تقترب من نهايتها. وقد أعلن جونسون اليوم أنه استقال، مؤكدا أنه سيواصل أداء مهامه حتى يتم انتخاب رئيس وزراء جديد.
وغادر أكثر من 50 مسؤولا حكومته في الأيام الأخيرة. سبب الاحتجاج الجماهيري فضيحة المثليين: قام جونسون بترقية ممثل حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم، كريس بينشر، الذي اتهم بالتحرش الجنسي بالرجال. بالإضافة إلى ذلك، فإن البريطانيين غاضبون من مشاركة رئيس الوزراء في الحفلات خلال فترة الإغلاق في 2020-2021.

وهكذا، انضم بوريس جونسون إلى قائمة ضحايا "لعنة الأسد". وذكر الموقع: "الحديث عن ميم طويل الأمد، يتلخص جوهره في أن جميع السياسيين الذين دعوا الرئيس السوري بشار الأسد، المنتخب شرعياً، إلى ترك منصبه، يستقيلون في نهاية المطاف".

ومن بين "الملعونين"، على سبيل المثال، سياسيون بارزون مثل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، ورئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، وتوني بلير وتيريزا ماي، ورؤساء فرنسيون، نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند، والرئيس السابق لمصر حسني مبارك، والرئيس السابق لمجلس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل والعديد من الأشخاص الآخرين. هذه ليست كل القائمة التي رددت شعار "الأسد يجب أن يرحل"، الذين دفعوا ثمن ذلك في نهاية المطاف حياتهم المهنية، لقد انضم إليها بوريس جونسون، الذي دعا أيضًا رئيس سوريا إلى الاستقالة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала