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https://arabic.sputniknews.com/20220707/ليبيا-تنفيذ-مشروع-غدامس-للطاقة-الشمسية-بقدرة-إنتاجية-تصل-إلى-200-ميغاوات-1064825266.html
ليبيا... تنفيذ مشروع "غدامس للطاقة الشمسية" بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميغاوات
ليبيا... تنفيذ مشروع "غدامس للطاقة الشمسية" بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميغاوات
وقّعت الشركة الليبية العامة للكهرباء اتفاقية شراء طاقة مع شركة "إي جي" الإيرلندية للطاقة البديلة لتنفيذ مشروع غدامس للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 200... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T14:31+0000
2022-07-07T14:35+0000
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ويدخل المشروع في إطار سعي الشركة وجهاز الطاقات المتجددة لإدماج الطاقات المتجددة ضمن خطط زيادة الإنتاج وتوزيع مصادره.في غضون ذلك، أعلنت الشركة العامة للكهرباء بدء تشغيل الوحدة الأولى بمحطة طبرق الغازية.ولفتت الشركة في بيان لها، أن الوحدة ستدخل على الشبكة الكهربائية بقدرة إنتاجية تصل إلى 180 ميغاوات، وذلك بعد الانتهاء من الاختبارات الأولية لها.وسبق أن توقعت الشركة دخول الوحدة على الشبكة في نهاية مايو المقبل، حسب بيان في 27 أبريل الماضي، إلا أن تأخر الأعمال حال دون ذلك.وتضم محطة طبرق أربع وحدات بقدرة إنتاج إجمالية 740 ميغاوات، وانطلق العمل بها في 25 يونيو العام 2021.
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الطاقة الشمسية

ليبيا... تنفيذ مشروع "غدامس للطاقة الشمسية" بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميغاوات

14:31 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 14:35 GMT 07.07.2022)
© Sputnik . Mikhail Voskresensky / الذهاب إلى بنك الصورتصليحات لخطوط الكهرباء، محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تبعد 20 كيلومترا عن دمشق، سوريا
تصليحات لخطوط الكهرباء، محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تبعد 20 كيلومترا عن دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
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وقّعت الشركة الليبية العامة للكهرباء اتفاقية شراء طاقة مع شركة "إي جي" الإيرلندية للطاقة البديلة لتنفيذ مشروع غدامس للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميغاوات.
ويدخل المشروع في إطار سعي الشركة وجهاز الطاقات المتجددة لإدماج الطاقات المتجددة ضمن خطط زيادة الإنتاج وتوزيع مصادره.
في غضون ذلك، أعلنت الشركة العامة للكهرباء بدء تشغيل الوحدة الأولى بمحطة طبرق الغازية.
ولفتت الشركة في بيان لها، أن الوحدة ستدخل على الشبكة الكهربائية بقدرة إنتاجية تصل إلى 180 ميغاوات، وذلك بعد الانتهاء من الاختبارات الأولية لها.
وسبق أن توقعت الشركة دخول الوحدة على الشبكة في نهاية مايو المقبل، حسب بيان في 27 أبريل الماضي، إلا أن تأخر الأعمال حال دون ذلك.
وتضم محطة طبرق أربع وحدات بقدرة إنتاج إجمالية 740 ميغاوات، وانطلق العمل بها في 25 يونيو العام 2021.
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