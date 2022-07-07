ليز تروس تعليقا على استقالة جونسون: لقد اتخذ القرار الصحيح
12:17 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 12:21 GMT 07.07.2022)
© AFP 2022 / GINTS IVUSKANSوزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس
© AFP 2022 / GINTS IVUSKANS
قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، في تعليقها على استقالة بوريس جونسون من منصب رئيس الوزراء، إنه اتخذ القرار الصائب.
وكتبت على "تويتر": "رئيس الوزراء اتخذ القرار الصحيح.. الآن نحن بحاجة للهدوء والوحدة حتى تستمر حكومة البلاد حتى انتخاب زعيم جديد".
The PM has made the right decision.— Liz Truss (@trussliz) July 7, 2022
The Government under Boris's leadership had many achievements - delivering Brexit, vaccines and backing Ukraine.
We need calmness and unity now and to keep governing while a new leader is found.
وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فقد قطعت تراس رحلتها إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة الـ20 على أن تعود إلى لندن بعد أن قرر رئيس الحكومة بوريس جونسون، الاستقالة.
هذا وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصل بالملكة إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، لإعلامها نيته التنحي عن منصبه.
Foreign Secretary Liz Truss is cutting short her trip to G20 meeting in Indonesia and returning to London— BBC Politics (@BBCPolitics) July 7, 2022
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ذكرت ذلك صحيفة "ميرور" البريطانية، مضيفة أن جونسون أجرى هذا الصباح "مكالمة مجاملة" مع الملكة لإبلاغها بنيته المغادرة.
في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اختار وزراء جددا، لشغل مناصب جميع الوزراء المستقيلين من حكومته.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أن جونسون قام بتشكيل مجلس وزراء جديد، ليحل محل الحكومة التي استقال معظم أعضائها.
في المقابل، هدد زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، بأن الحزب سيشرع في التصويت على سحب الثقة من جونسون للمرة الثانية، إذا لم يتم إقصاؤه من قبل المحافظين. وأضاف: "سيكون هناك تصويت على سحب الثقة إذا لم يتنح جونسون جانبا".