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ليز تروس تعليقا على استقالة جونسون: لقد اتخذ القرار الصحيح
ليز تروس تعليقا على استقالة جونسون: لقد اتخذ القرار الصحيح
قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، في تعليقها على استقالة بوريس جونسون من منصب رئيس الوزراء، إنه اتخذ القرار الصائب. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T12:17+0000
2022-07-07T12:21+0000
العالم
بوريس جونسون
وزير خارجية
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وكتبت على "تويتر": "رئيس الوزراء اتخذ القرار الصحيح.. الآن نحن بحاجة للهدوء والوحدة حتى تستمر حكومة البلاد حتى انتخاب زعيم جديد".وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فقد قطعت تراس رحلتها إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة الـ20 على أن تعود إلى لندن بعد أن قرر رئيس الحكومة بوريس جونسون، الاستقالة.ذكرت ذلك صحيفة "ميرور" البريطانية، مضيفة أن جونسون أجرى هذا الصباح "مكالمة مجاملة" مع الملكة لإبلاغها بنيته المغادرة.في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اختار وزراء جددا، لشغل مناصب جميع الوزراء المستقيلين من حكومته.وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أن جونسون قام بتشكيل مجلس وزراء جديد، ليحل محل الحكومة التي استقال معظم أعضائها.في المقابل، هدد زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، بأن الحزب سيشرع في التصويت على سحب الثقة من جونسون للمرة الثانية، إذا لم يتم إقصاؤه من قبل المحافظين. وأضاف: "سيكون هناك تصويت على سحب الثقة إذا لم يتنح جونسون جانبا".
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العالم, بوريس جونسون, وزير خارجية

ليز تروس تعليقا على استقالة جونسون: لقد اتخذ القرار الصحيح

12:17 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 12:21 GMT 07.07.2022)
© AFP 2022 / GINTS IVUSKANSوزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس
وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / GINTS IVUSKANS
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قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، في تعليقها على استقالة بوريس جونسون من منصب رئيس الوزراء، إنه اتخذ القرار الصائب.
وكتبت على "تويتر": "رئيس الوزراء اتخذ القرار الصحيح.. الآن نحن بحاجة للهدوء والوحدة حتى تستمر حكومة البلاد حتى انتخاب زعيم جديد".
وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فقد قطعت تراس رحلتها إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة الـ20 على أن تعود إلى لندن بعد أن قرر رئيس الحكومة بوريس جونسون، الاستقالة.
هذا وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصل بالملكة إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، لإعلامها نيته التنحي عن منصبه.
ذكرت ذلك صحيفة "ميرور" البريطانية، مضيفة أن جونسون أجرى هذا الصباح "مكالمة مجاملة" مع الملكة لإبلاغها بنيته المغادرة.
في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اختار وزراء جددا، لشغل مناصب جميع الوزراء المستقيلين من حكومته.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أن جونسون قام بتشكيل مجلس وزراء جديد، ليحل محل الحكومة التي استقال معظم أعضائها.
في المقابل، هدد زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، بأن الحزب سيشرع في التصويت على سحب الثقة من جونسون للمرة الثانية، إذا لم يتم إقصاؤه من قبل المحافظين. وأضاف: "سيكون هناك تصويت على سحب الثقة إذا لم يتنح جونسون جانبا".
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