https://arabic.sputniknews.com/20220707/ماذا-يفعل-الناتو-في-حال-أشعلت-بولندا-حربا-مع-روسيا؟-1064794566.html
ماذا يفعل الناتو في حال أشعلت بولندا حربا مع روسيا؟
ماذا يفعل الناتو في حال أشعلت بولندا حربا مع روسيا؟
حذر عضو سابق في البرلمان البولندي من احتمال نشوب حرب بين بلاده وروسيا. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T06:54+0000
2022-07-07T06:54+0000
2022-07-07T06:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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ويمكن أن تندلع حرب بين بولندا وروسيا في حال أرسلت بولندا قواتها إلى أوكرانيا التي تشهد حاليا مواجهات بين القوات الأوكرانية ووحدات من القوات المسلحة الروسية.وقال ماتيوش بيسكورسكي، عضو سابق في البرلمان البولندي، لصحيفة "أوكرانيا رو"، في الإشارة إلى خطة وارسو لإرسال قوات بولندية إلى أوكرانيا الغربية، إن هذا سيؤدي إلى حرب مع روسيا وهي حرب تبدو نتائجها محسومة إذا لم يهب حلف الناتو لمساعدة بولندا.وعبّر بيسكورسكي عن شكوكه في إمكانية أن ينبري الناتو لمساعدة بولندا إذا أقدمت الأخيرة على خطوة كهذه دون موافقة رعاة السلطات البولندية الأمريكيين والبريطانيين.وأضاف أنه لا يستطيع استبعاد إمكانية أن تعطي واشنطن ولندن الضوء الأخضر لدخول قوات بولندية إلى أراضي أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
ماذا يفعل الناتو في حال أشعلت بولندا حربا مع روسيا؟
تابعنا عبر
حذر عضو سابق في البرلمان البولندي من احتمال نشوب حرب بين بلاده وروسيا.
ويمكن أن تندلع حرب بين بولندا وروسيا في حال أرسلت بولندا قواتها إلى أوكرانيا التي تشهد حاليا مواجهات بين القوات الأوكرانية ووحدات من القوات المسلحة الروسية.
وقال
ماتيوش بيسكورسكي، عضو سابق في البرلمان البولندي، لصحيفة "أوكرانيا رو"، في الإشارة إلى خطة وارسو لإرسال قوات بولندية إلى أوكرانيا الغربية، إن هذا سيؤدي إلى حرب مع روسيا وهي حرب تبدو نتائجها محسومة إذا لم يهب حلف الناتو لمساعدة بولندا.
وعبّر بيسكورسكي عن شكوكه في إمكانية أن ينبري الناتو لمساعدة بولندا إذا أقدمت الأخيرة على خطوة كهذه دون موافقة رعاة السلطات البولندية الأمريكيين والبريطانيين.
وأضاف أنه لا يستطيع استبعاد إمكانية أن تعطي واشنطن ولندن الضوء الأخضر لدخول قوات بولندية إلى أراضي أوكرانيا.