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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220707/ماذا-يفعل-الناتو-في-حال-أشعلت-بولندا-حربا-مع-روسيا؟-1064794566.html
ماذا يفعل الناتو في حال أشعلت بولندا حربا مع روسيا؟
ماذا يفعل الناتو في حال أشعلت بولندا حربا مع روسيا؟
حذر عضو سابق في البرلمان البولندي من احتمال نشوب حرب بين بلاده وروسيا. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T06:54+0000
2022-07-07T06:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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ويمكن أن تندلع حرب بين بولندا وروسيا في حال أرسلت بولندا قواتها إلى أوكرانيا التي تشهد حاليا مواجهات بين القوات الأوكرانية ووحدات من القوات المسلحة الروسية.وقال ماتيوش بيسكورسكي، عضو سابق في البرلمان البولندي، لصحيفة "أوكرانيا رو"، في الإشارة إلى خطة وارسو لإرسال قوات بولندية إلى أوكرانيا الغربية، إن هذا سيؤدي إلى حرب مع روسيا وهي حرب تبدو نتائجها محسومة إذا لم يهب حلف الناتو لمساعدة بولندا.وعبّر بيسكورسكي عن شكوكه في إمكانية أن ينبري الناتو لمساعدة بولندا إذا أقدمت الأخيرة على خطوة كهذه دون موافقة رعاة السلطات البولندية الأمريكيين والبريطانيين.وأضاف أنه لا يستطيع استبعاد إمكانية أن تعطي واشنطن ولندن الضوء الأخضر لدخول قوات بولندية إلى أراضي أوكرانيا.
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رصد عسكري

ماذا يفعل الناتو في حال أشعلت بولندا حربا مع روسيا؟

06:54 GMT 07.07.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورمشروع الجيش الأوروبي - جيش أوروبي - قوات الجيش البولندي
مشروع الجيش الأوروبي - جيش أوروبي - قوات الجيش البولندي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . Stringer
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حذر عضو سابق في البرلمان البولندي من احتمال نشوب حرب بين بلاده وروسيا.
ويمكن أن تندلع حرب بين بولندا وروسيا في حال أرسلت بولندا قواتها إلى أوكرانيا التي تشهد حاليا مواجهات بين القوات الأوكرانية ووحدات من القوات المسلحة الروسية.
وقال ماتيوش بيسكورسكي، عضو سابق في البرلمان البولندي، لصحيفة "أوكرانيا رو"، في الإشارة إلى خطة وارسو لإرسال قوات بولندية إلى أوكرانيا الغربية، إن هذا سيؤدي إلى حرب مع روسيا وهي حرب تبدو نتائجها محسومة إذا لم يهب حلف الناتو لمساعدة بولندا.
وعبّر بيسكورسكي عن شكوكه في إمكانية أن ينبري الناتو لمساعدة بولندا إذا أقدمت الأخيرة على خطوة كهذه دون موافقة رعاة السلطات البولندية الأمريكيين والبريطانيين.
وأضاف أنه لا يستطيع استبعاد إمكانية أن تعطي واشنطن ولندن الضوء الأخضر لدخول قوات بولندية إلى أراضي أوكرانيا.
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