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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220707/مجلة-خاصة-بالقادة-العسكريين-تكشف-لماذا-بدأت-روسيا-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-1064793426.html
مجلة خاصة بالقادة العسكريين تكشف لماذا بدأت روسيا العملية الخاصة في أوكرانيا
مجلة خاصة بالقادة العسكريين تكشف لماذا بدأت روسيا العملية الخاصة في أوكرانيا
أوضحت مجلة "الفكر العسكري" (فوينايا ميسل) لماذا اضطرت روسيا إلى إجراء عملية عسكرية في أوكرانيا. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T05:46+0000
2022-07-07T05:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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ووفق المجلة الخاصة بقادة القوات المسلحة الروسية، اضطرت روسيا إلى إجراء العملية العسكرية في جمهورية سوفيتية سابقة لمواجهة زحف الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأطلسيين على الساحة السوفيتية السابقة، ومحاولتهم لإخضاع قادة روسيا لسيطرتهم الاقتصادية والسياسية.وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تشن حربا على مصالح روسيا وحلفائها على مدى الأعوام العشرة الماضية.ونوهت إلى أن روسيا، اليوم، في طليعة الكفاح ضد محاولة الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لفرض نظام القطبية الأحادية على العالم.وعن أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قالت المجلة إنها تهدف إلى تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وتخليص أوكرانيا من النازية وتحويلها إلى منطقة منزوعة السلاح.
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روسيا

مجلة خاصة بالقادة العسكريين تكشف لماذا بدأت روسيا العملية الخاصة في أوكرانيا

05:46 GMT 07.07.2022
© Sputnik . Константин Михальчевскийجندي روسيا في خيرسون (أوكرانيا)
جندي روسيا في خيرسون (أوكرانيا) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . Константин Михальчевский
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أوضحت مجلة "الفكر العسكري" (فوينايا ميسل) لماذا اضطرت روسيا إلى إجراء عملية عسكرية في أوكرانيا.
ووفق المجلة الخاصة بقادة القوات المسلحة الروسية، اضطرت روسيا إلى إجراء العملية العسكرية في جمهورية سوفيتية سابقة لمواجهة زحف الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأطلسيين على الساحة السوفيتية السابقة، ومحاولتهم لإخضاع قادة روسيا لسيطرتهم الاقتصادية والسياسية.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تشن حربا على مصالح روسيا وحلفائها على مدى الأعوام العشرة الماضية.
ونوهت إلى أن روسيا، اليوم، في طليعة الكفاح ضد محاولة الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لفرض نظام القطبية الأحادية على العالم.
وعن أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قالت المجلة إنها تهدف إلى تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وتخليص أوكرانيا من النازية وتحويلها إلى منطقة منزوعة السلاح.
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