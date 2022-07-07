https://arabic.sputniknews.com/20220707/مجلس-الأمن-الدولي-يصوت-على-تمديد-نقل-المساعدات-إلى-سوريا-دون-موافقة-دمشق-1064826214.html

مجلس الأمن الدولي يصوت على تمديد نقل المساعدات إلى سوريا دون موافقة دمشق

مجلس الأمن الدولي يصوت على تمديد نقل المساعدات إلى سوريا دون موافقة دمشق

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على تمديد تفويضه لنقل المساعدات عبر الحدود السورية دون موافقة دمشق، حيث تسعى روسيا إلى التمديد لستة أشهر بينما تريد الدول... 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T14:53+0000

2022-07-07T14:53+0000

2022-07-07T14:53+0000

أخبار سوريا اليوم

منظمة الأمم المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102009/12/1020091282_0:209:3889:2396_1920x0_80_0_0_56cd85753bb1d4372111e6f5c77b6ba3.jpg

كان قرار الأمم المتحدة الذي يسمح بتسليم المساعدات عبر الحدود السورية التركية في باب الهوى ساري المفعول منذ عام 2014، لكن من المقرر أن ينتهي يوم الأحد، بحسب ما نقل موقع arabnews .ويدعو القرار، الذي حصلت عليه وكالة "فرانس برس" ، "جميع الأطراف إلى ضمان وصول كامل وآمن ودون عوائق من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك عبر الخطوط، لتسليم المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا". وقد ألمحت روسيا، العضو في مجلس الأمن حق النقض (الفيتو)، في الأشهر الأخيرة إلى أنها ستعارض التمديد، بعد أن فرضت بالفعل خفضا في عدد المعابر الحدودية المسموح بها على أساس أنها تنتهك سيادة سوريا. ووفقا لدبلوماسيين، طرحت روسيا في النهاية مشروع قرارها الخاص بها على الطاولة، والذي يتضمن تمديدًا لمدة ستة أشهر.ومع ذلك، خلال اجتماع لمجلس الأمن في يونيو/ حزيران، عرضت غالبية الدول - بما في ذلك الولايات المتحدة - دعمها لتمويل ما يسمى بـ "مشاريع التعافي المبكر" في سوريا. في هذا السياق، يدعو قرار النرويج وأيرلندا إلى "المزيد من المبادرات الدولية لتوسيع الأنشطة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والمأوى ومشاريع الإنعاش المبكر".

https://arabic.sputniknews.com/20220613/الأمم-المتحدة-آلية-العبور-عبر-الحدود-لا-تزال-ضرورية-لتسليم-المساعدات-الإنسانية-إلى-سوريا-1063542058.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة