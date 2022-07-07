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محكمة إماراتية تقضي بالحبس المؤبد بدل الإعدام لـ"إسرائيلية"
محكمة إماراتية تقضي بالحبس المؤبد بدل الإعدام لـ"إسرائيلية"
قضت محكمة أبو ظبي الاستئنافية، اليوم الخميس، بالحبس المؤبد بدل الإعدام بحق المواطنة الإسرائيلية فداء كيوان. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T14:51+0000
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وأفادت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم الخميس، بأن المحكمة الإماراتية قد فرضت بالحبس المؤبد على كيوان (43 عاما) المواطنة الإسرائيلية من مدينة حيفا، بعدما قضت من قبل بالإعدام.والثلاثاء الماضي، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن محكمة الاستئناف في أبو ظبي ألغت الحكم الصادر بحق فداء كيوان، إسرائيلية من أصول عربية، تسكن مدينة حيفا شمالي إسرائيل.وأضافت الصحيفة أن كيوان محتجزة في الإمارات منذ مارس/آذار من العام الماضي، بعدما عثرت أجهزة الأمن المحلية في شقتها على كمية كبيرة من المخدرات. وفي أبريل/نيسان، حُكم عليها بالإعدام.وأشارت الصحيفة إلى أن جرائم المخدرات تعتبر في دولة الإمارات العربية المتحدة خطيرة بشكل خاص - ومن المعتاد تشديد الحد الأدنى للعقوبة.ومنذ توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، في سبتمبر/أيلول 2020، وتوافد الإسرائيليين إلى دبي وأبو ظبي للسياحة والأعمال، تورط عدد من الإسرائيليين في عدة قضايا تهريب مخدرات إلى البلد الخليجي.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم العربي

محكمة إماراتية تقضي بالحبس المؤبد بدل الإعدام لـ"إسرائيلية"

14:51 GMT 07.07.2022
© AP Photo / Amr Nabilمحكمة مصرية
محكمة مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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قضت محكمة أبو ظبي الاستئنافية، اليوم الخميس، بالحبس المؤبد بدل الإعدام بحق المواطنة الإسرائيلية فداء كيوان.
وأفادت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم الخميس، بأن المحكمة الإماراتية قد فرضت بالحبس المؤبد على كيوان (43 عاما) المواطنة الإسرائيلية من مدينة حيفا، بعدما قضت من قبل بالإعدام.
والثلاثاء الماضي، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن محكمة الاستئناف في أبو ظبي ألغت الحكم الصادر بحق فداء كيوان، إسرائيلية من أصول عربية، تسكن مدينة حيفا شمالي إسرائيل.
وأضافت الصحيفة أن كيوان محتجزة في الإمارات منذ مارس/آذار من العام الماضي، بعدما عثرت أجهزة الأمن المحلية في شقتها على كمية كبيرة من المخدرات. وفي أبريل/نيسان، حُكم عليها بالإعدام.
وأشارت الصحيفة إلى أن جرائم المخدرات تعتبر في دولة الإمارات العربية المتحدة خطيرة بشكل خاص - ومن المعتاد تشديد الحد الأدنى للعقوبة.
ومنذ توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، في سبتمبر/أيلول 2020، وتوافد الإسرائيليين إلى دبي وأبو ظبي للسياحة والأعمال، تورط عدد من الإسرائيليين في عدة قضايا تهريب مخدرات إلى البلد الخليجي.
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