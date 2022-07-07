https://arabic.sputniknews.com/20220707/مركبة-مينوتور-الأمريكية-تنفجر-أثناء-اختبارات-الإطلاق-1064836991.html
مركبة "مينوتور" الأمريكية تنفجر أثناء اختبارات الإطلاق
مركبة "مينوتور" الأمريكية تنفجر أثناء اختبارات الإطلاق
فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في تجربة إطلاق مركبة "مينوتور" ما تسبب في حريق في القاعدة العسكرية بعد انفجار الصاروخ. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T20:08+0000
2022-07-07T20:08+0000
2022-07-07T20:08+0000
العالم
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صرح سلاح الجو الأمريكي: "انفجرت مركبة مينوتور بعد حوالي 11 ثانية من إطلاقها من منصة اختبار في القاعدة العسكرية مساءً".وذكر البيان العسكري أنه لم تقع إصابات فى الانفجار وتم احتواء الأنقاض فى المنطقة المجاورة مباشرة لمنصة الإطلاق.كما أدى الإطلاق الفاشل إلى اندلاع حريق في القاعدة العسكرية، وسيتم تحديد أسباب الحادث من قبل مجموعة تم تشكيلها خصيصًا لذلك، وفقا للبيان.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مركبة "مينوتور" الأمريكية تنفجر أثناء اختبارات الإطلاق
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فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في تجربة إطلاق مركبة "مينوتور" ما تسبب في حريق في القاعدة العسكرية بعد انفجار الصاروخ.
صرح سلاح الجو الأمريكي: "انفجرت مركبة مينوتور بعد حوالي 11 ثانية من إطلاقها من منصة اختبار في القاعدة العسكرية مساءً".
وذكر البيان العسكري أنه لم تقع إصابات فى الانفجار وتم احتواء الأنقاض فى المنطقة المجاورة مباشرة لمنصة الإطلاق.
كما أدى الإطلاق الفاشل إلى اندلاع حريق في القاعدة العسكرية، وسيتم تحديد أسباب الحادث من قبل مجموعة تم تشكيلها خصيصًا لذلك، وفقا للبيان.