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https://arabic.sputniknews.com/20220707/مركبة-مينوتور-الأمريكية-تنفجر-أثناء-اختبارات-الإطلاق-1064836991.html
مركبة "مينوتور" الأمريكية تنفجر أثناء اختبارات الإطلاق
مركبة "مينوتور" الأمريكية تنفجر أثناء اختبارات الإطلاق
فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في تجربة إطلاق مركبة "مينوتور" ما تسبب في حريق في القاعدة العسكرية بعد انفجار الصاروخ. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T20:08+0000
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صرح سلاح الجو الأمريكي: "انفجرت مركبة مينوتور بعد حوالي 11 ثانية من إطلاقها من منصة اختبار في القاعدة العسكرية مساءً".وذكر البيان العسكري أنه لم تقع إصابات فى الانفجار وتم احتواء الأنقاض فى المنطقة المجاورة مباشرة لمنصة الإطلاق.كما أدى الإطلاق الفاشل إلى اندلاع حريق في القاعدة العسكرية، وسيتم تحديد أسباب الحادث من قبل مجموعة تم تشكيلها خصيصًا لذلك، وفقا للبيان.
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مركبة "مينوتور" الأمريكية تنفجر أثناء اختبارات الإطلاق

20:08 GMT 07.07.2022
© AFP 2022 / TERRY ZAPERACHمركبة إطلاق مينوتور الأمريكية
مركبة إطلاق مينوتور الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / TERRY ZAPERACH
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فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في تجربة إطلاق مركبة "مينوتور" ما تسبب في حريق في القاعدة العسكرية بعد انفجار الصاروخ.
صرح سلاح الجو الأمريكي: "انفجرت مركبة مينوتور بعد حوالي 11 ثانية من إطلاقها من منصة اختبار في القاعدة العسكرية مساءً".
وذكر البيان العسكري أنه لم تقع إصابات فى الانفجار وتم احتواء الأنقاض فى المنطقة المجاورة مباشرة لمنصة الإطلاق.
كما أدى الإطلاق الفاشل إلى اندلاع حريق في القاعدة العسكرية، وسيتم تحديد أسباب الحادث من قبل مجموعة تم تشكيلها خصيصًا لذلك، وفقا للبيان.
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