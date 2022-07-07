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مزحة شاب على "سناب شات" تحرك مقاتلات "إف 18" في إسبانيا... فيديو
مزحة شاب على "سناب شات" تحرك مقاتلات "إف 18" في إسبانيا... فيديو
تسبب شاب بريطاني وصف بـ"الطالب النابغ" بتهديد أمني لإسبانيا من خلال مزحة على تطبيق "سناب شات" كلفته إدانة جنائية وغرامة ضخمة. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T15:06+0000
2022-07-07T15:06+0000
مجتمع
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وتعود أحداث القصة خلال سفر الشاب البريطاني ذو الأصول الهندية أديتيا فيرما، إلى جزيرة مايوركا عندما نشر على موقع التواصل قائلا: "سأفجر هذه الطائرة.. أنا من طالبان".وعلى إثر ذلك، انطلقت طائرتان مقاتلتان من طراز "إف 18" من قاعدة عسكرية في مدينة سرقسطة شمالي إسبانيا، لمرافقة طائرة "إيزي جيت"، التي كانت تقل الشاب صاحب الـ18 عاما.وألقت السلطات الإسبانية القبض عليه لاحقا ليمثل أمام القضاء، فيما قال المدعي العام إن مزحته "المخيفة" كلفت السلطات الإسبانية 100 ألف دولار في عملية إقلاع طائرتين حربيتين لمعالجة التهديد الأمني.ويواجه فيرما، إدانة جنائية وغرامة ضخمة، لتسبّبه في تهديد أمني لإسبانيا عبر مزحته.هذا وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن فيرما يعتبر لاعبا بارعا في الشطرنج وكانت جامعة كامبريدج المرموقة قد عرضت عليه الالتحاق بها.
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مجتمع

مزحة شاب على "سناب شات" تحرك مقاتلات "إف 18" في إسبانيا... فيديو

15:06 GMT 07.07.2022
© AP Photo / Richard Drewتطبيق سناب شات للتواصل الاجتماعي
تطبيق سناب شات للتواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Richard Drew
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تسبب شاب بريطاني وصف بـ"الطالب النابغ" بتهديد أمني لإسبانيا من خلال مزحة على تطبيق "سناب شات" كلفته إدانة جنائية وغرامة ضخمة.
وتعود أحداث القصة خلال سفر الشاب البريطاني ذو الأصول الهندية أديتيا فيرما، إلى جزيرة مايوركا عندما نشر على موقع التواصل قائلا: "سأفجر هذه الطائرة.. أنا من طالبان".
وعلى إثر ذلك، انطلقت طائرتان مقاتلتان من طراز "إف 18" من قاعدة عسكرية في مدينة سرقسطة شمالي إسبانيا، لمرافقة طائرة "إيزي جيت"، التي كانت تقل الشاب صاحب الـ18 عاما.
وألقت السلطات الإسبانية القبض عليه لاحقا ليمثل أمام القضاء، فيما قال المدعي العام إن مزحته "المخيفة" كلفت السلطات الإسبانية 100 ألف دولار في عملية إقلاع طائرتين حربيتين لمعالجة التهديد الأمني.
ويواجه فيرما، إدانة جنائية وغرامة ضخمة، لتسبّبه في تهديد أمني لإسبانيا عبر مزحته.
هذا وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن فيرما يعتبر لاعبا بارعا في الشطرنج وكانت جامعة كامبريدج المرموقة قد عرضت عليه الالتحاق بها.
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