https://arabic.sputniknews.com/20220707/مسيرة-هي-فلاي-وظيفتها-خدمة-سكان-المناطق-الريفية-1064803229.html
مسيرة "هي-فلاي".. وظيفتها خدمة سكان المناطق الريفية
مسيرة "هي-فلاي".. وظيفتها خدمة سكان المناطق الريفية
عرضت إحدى الشركات الروسية (أفكو) طائرة مسيّرة جديدة لا تزال قيد الإنشاء خصصت لنقل الحمولات والناس، في معرض "إينوبروم 2022". 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T09:32+0000
2022-07-07T09:32+0000
2022-07-07T09:32+0000
روسيا
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وقال صانعها في بيان بثه على شبكة الإنترنت، إن طائرة "هي-فلاي" وهي طائرة مروحية، توفر المزيد من أسباب الراحة لمَن يعيش في ريف المدينة الكبيرة على بعد 40 إلى 60 كيلومترا عنها، إذ أنها تمكنه من الوصول إلى المدينة عند الضرورة إو إحضار أشياء إليها في وقت سريع.وطائرة "هي-فلاي" لها نسخة مخصصة لإيصال الحمولات إلى مناطق يصعب الوصول إليها بطريق البر، على جناح السرعة.كما يمكن استعمالها كوسيلة لنقل الناس في حالات طارئة مثل إجلاء الناس من مناطق الحوادث والكوارث.وتعمل طائرة "هي-فلاي" بالطاقة الكهربائية، وتستطيع التحليق بسرعة 100 كيلومتر في الساعة. ويكفي شحن بطاريتها لـ20 إلى 25 دقيقة أو 20 كيلومترا.وأقيم معرض "إينوبروم 2022"، وهو معرض صناعي دولي، في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية في الفترة 4 – 7 يوليو/تموز.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مسيرة "هي-فلاي".. وظيفتها خدمة سكان المناطق الريفية
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عرضت إحدى الشركات الروسية (أفكو) طائرة مسيّرة جديدة لا تزال قيد الإنشاء خصصت لنقل الحمولات والناس، في معرض "إينوبروم 2022".
وقال
صانعها في بيان بثه على شبكة الإنترنت، إن طائرة "هي-فلاي" وهي طائرة مروحية، توفر المزيد من أسباب الراحة لمَن يعيش في ريف المدينة الكبيرة على بعد 40 إلى 60 كيلومترا عنها، إذ أنها تمكنه من الوصول إلى المدينة عند الضرورة إو إحضار أشياء إليها في وقت سريع.
وطائرة "هي-فلاي" لها نسخة مخصصة لإيصال الحمولات إلى مناطق يصعب الوصول إليها بطريق البر، على جناح السرعة.
كما يمكن استعمالها كوسيلة لنقل الناس في حالات طارئة مثل إجلاء الناس من مناطق الحوادث والكوارث.
وتعمل طائرة "هي-فلاي" بالطاقة الكهربائية، وتستطيع التحليق بسرعة 100 كيلومتر في الساعة. ويكفي شحن بطاريتها لـ20 إلى 25 دقيقة أو 20 كيلومترا.
وأقيم معرض "إينوبروم 2022"، وهو معرض صناعي دولي، في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية في الفترة 4 – 7 يوليو/تموز.