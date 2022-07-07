https://arabic.sputniknews.com/20220707/مصدر-السفينة-زيبيك-جولي-تغادر-الميناء-التركي--1064812798.html
مصدر: السفينة "زيبيك جولي" تغادر الميناء التركي
مصدر: السفينة "زيبيك جولي" تغادر الميناء التركي
صرح مصدر في الجمارك التركية لوكالة "سبوتنيك"، أنه يمكن للسفينة "زيبيك جولي" التي تحمل العلم الروسي أن تغادر الميناء التركي اليوم، ولم يتم حجزها بالأساس حتى يتم... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T11:39+0000
2022-07-07T11:39+0000
2022-07-07T11:39+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية أليكسي زايتسيف في وقت سابق إنه لا يوجد حديث عن احتجاز أو اعتقال في تركيا لسفينة "زيبيك جولي" التي ترفع العلم الروسي، فهي على طريق الميناء وتخضع لإجراءات عادية.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "(السفينة) لم تحتجز حتى نتركها تذهب. كان هناك إجراء طبيعي على النحو المطلوب. يمكنها مغادرة الموقف اليوم أو متى تشاء، هذا قرارها".وبحسبه، لم يكن هناك أي مصادرة لبضائعها.وأضاف المصدر: "من أجل مصادرة بضاعة السفينة، هناك حاجة إلى إجراء قانوني معين".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
مصدر: السفينة "زيبيك جولي" تغادر الميناء التركي
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صرح مصدر في الجمارك التركية لوكالة "سبوتنيك"، أنه يمكن للسفينة "زيبيك جولي" التي تحمل العلم الروسي أن تغادر الميناء التركي اليوم، ولم يتم حجزها بالأساس حتى يتم الإفراج عنها، ولم يكن هناك حديث عن مصادرة بضائعها، وهذا تلفيق إعلامي.
وقال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية أليكسي زايتسيف في وقت سابق إنه لا يوجد حديث عن احتجاز أو اعتقال في تركيا لسفينة "زيبيك جولي" التي ترفع العلم الروسي، فهي على طريق الميناء وتخضع لإجراءات عادية.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "(السفينة) لم تحتجز حتى نتركها تذهب. كان هناك إجراء طبيعي على النحو المطلوب. يمكنها مغادرة الموقف اليوم أو متى تشاء، هذا قرارها".
وبحسبه، لم يكن هناك أي مصادرة لبضائعها.
وأضاف المصدر: "من أجل مصادرة بضاعة السفينة، هناك حاجة إلى إجراء قانوني معين".