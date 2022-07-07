https://arabic.sputniknews.com/20220707/مصدر-في-الخارجية-لـسبوتنيك-السودان-يستدعي-رئيس-بعثة-يونتامس-للمرة-الثانية-خلال-10-أيام-1064815788.html

مصدر في الخارجية لـ"سبوتنيك": السودان يستدعي رئيس بعثة "يونتامس" للمرة الثانية خلال 10 أيام

مصدر في الخارجية لـ"سبوتنيك": السودان يستدعي رئيس بعثة "يونتامس" للمرة الثانية خلال 10 أيام

استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، فولكر بيرتس، رئيس بعثة "يونتامس" في البلاد، للمرة الثانية خلال 10 أيام. 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T12:23+0000

2022-07-07T12:23+0000

2022-07-07T12:23+0000

أخبار العالم العربي

أخبار السودان اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1064649041_0:17:3071:1744_1920x0_80_0_0_d8b5d797e2d18a4049f33512fe16e16d.jpg

الخرطوم، 7 يوليو - سبوتنيك. أعلن مصدر رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن "وزارة الخارجية السودانية استدعت رئيس بعثة يونتامس بالسودان فولكر بيرتس، للمرة الثانية خلال 10 أيام".ولم يحدد المصدر سبب الاستدعاء.وكانت الآلية الثلاثية (الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وإيقاد) قد أكدت أنها ستواصل تسهيل الحوار بين الأطراف السودانية رغم انسحاب المكون العسكري من العملية السياسية لغاية الوصول لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.وقالت الآلية الثلاثية في بيان صحفي، اليوم الخميس: "ستواصل الآلية الثلاثية الانخراط مع جميع المكونات التي شاركت في اجتماع 8 حزيران/يونيو، بالإضافة إلى جميع أصحاب المصلحة الآخرين، كجزء من مجهودها المستمرة لتسهيل الوصول حل سياسي الأزمة السياسية الحالية".وأضافت الآلية الثلاثية أنها "تشجع جميع المدنيين لتوصل لاتفاق بطريقة لتخطي الأزمة".وأشار بيان الآلية الثلاثية "أن الاجتماع الذي عقد في 8 حزيران/يونيو، كان مبنى على أساس حوار مدني - عسكري لكن مع اتخاذ الجيش قرار عدم المشاركة في المحادثات التي تيسرها الآلية الثلاثية يكون أساس هذه الصيغة المبني على الحوار بين المدنيين والعسكريين قد ألغيت في الوقت الراهن".وأعلن القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان عن انسحاب المكون العسكري من العملية السياسية حتى يتيح للمدنيين تشكيل حكومة مدنية مستقلة تكون مسؤولة عن وضع الخطط السياسية والاقتصادية والأمنية خلال الفترة الانتقالية.وكانت قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي امتنعت عن الانخراط في محادثات مع العسكريين، معللة الأسباب أنها سيطرت على السلطة بطريقة شرعية عبر إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حين حل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 24 تشرين الأول / أكتوبر 2021.

https://arabic.sputniknews.com/20220707/وزير-الخارجية-السوداني-الجيش-لن-يشارك-في-أي-تفاوض-لتشكيل-حكومة-مدنية-1064801085.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم العربي, أخبار السودان اليوم