https://arabic.sputniknews.com/20220707/مصر-مصرع-9-أشخاص-وإصابة-44-آخرين-في-حادث-سير-1064799327.html
مصر… مصرع 9 أشخاص وإصابة 44 آخرين في حادث سير
مصر… مصرع 9 أشخاص وإصابة 44 آخرين في حادث سير
شهدت إحدى الطرق جنوبي مصر حادث سير راح ضحيته 9 أشخاص، إضافة إلى إصابة 44 آخرين. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T08:09+0000
2022-07-07T08:09+0000
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وقع الحادث، صباح اليوم الخميس، على طريق "أسوان - أبوسمبل" جنوب المحافظة، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.ولفتت الصحيفة إلى أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة نقل وحافلة ركاب، حسبما ذكر مرفق إسعاف أسوان.وأوضحت الصحيفة أن نحو 20 سيارة إسعاف توجهت إلى موقع الحادث لإسعاف المصابين ونقل الوفيات، مشيرة إلى أن النيابة المصرية تحقق في الحادث للتعرف على ملابساته.
https://arabic.sputniknews.com/20210206/في-حادث-سير-مروع-بمصر-مصرع-11-شخصا-بينهم-عروسان-1048031669.html
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مصر… مصرع 9 أشخاص وإصابة 44 آخرين في حادث سير
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شهدت إحدى الطرق جنوبي مصر حادث سير راح ضحيته 9 أشخاص، إضافة إلى إصابة 44 آخرين.
وقع الحادث، صباح اليوم الخميس، على طريق "أسوان - أبوسمبل" جنوب المحافظة، حسبما ذكرت
صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة
نقل وحافلة ركاب، حسبما ذكر مرفق إسعاف أسوان.
وأوضحت الصحيفة أن نحو 20 سيارة إسعاف توجهت إلى موقع الحادث لإسعاف المصابين
ونقل الوفيات، مشيرة إلى أن النيابة المصرية تحقق في الحادث للتعرف على ملابساته.