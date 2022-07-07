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https://arabic.sputniknews.com/20220707/معرض-إينوبروم-2022-عرض-ما-هو-من-نسج-الخيال-1064809389.html
معرض "إينوبروم 2022"... عرض ما هو من نسج الخيال
معرض "إينوبروم 2022"... عرض ما هو من نسج الخيال
احتوى معرض صناعي دولي احتضنته مدينة يكاتيرينبورغ الروسية في الفترة ما بين 4 و7 يوليو/تموز، على أشياء كثيرة تلفت نظر زوار المعارض. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T10:40+0000
2022-07-07T10:40+0000
روسيا
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فمثلا، ضمّ معرض "إينوبروم 2022" روبوتا بشريا لم يجد صعوبة في تبادل الحديث مع زوار المعرض. وصُنع هذا الروبوت في موسكو. ويمكنه أن يعمل معلما في المدرسة أو مرشدا سياحيا.وقالت داريا ستيبانوفا، مسؤولة بلدية موسكو، إن قطاع إنتاج الروبوتات ينتظره مستقبل مشرق، وإنهم يعملون على تطوير مصانع الأجهزة والإلكترونيات لكي تقدر على إنتاج الروبوتات التي يمكنها أن تساعد الناس وتعمل في مواقعهم.ومن الأشياء التي استحوذت على اهتمام زوار المعرض أول دراجة نارية تعمل بالطاقة الكهربائية من صنع روسي أطلق عليها اسم "آوروس".واستمتع زوار المعرض بمشاهدة ما قد يعتبره البعض من نسج الخيال مثل "التاكسي الطائرة" التي يمكن أن تظهر أمثالها في سماء المدن في الأعوام القليلة المقبلة.
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روسيا

معرض "إينوبروم 2022"... عرض ما هو من نسج الخيال

10:40 GMT 07.07.2022
© Sputnik . Виталий Белоусов / الذهاب إلى بنك الصورمعرض "إينوبروم 2022"
معرض إينوبروم 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . Виталий Белоусов
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احتوى معرض صناعي دولي احتضنته مدينة يكاتيرينبورغ الروسية في الفترة ما بين 4 و7 يوليو/تموز، على أشياء كثيرة تلفت نظر زوار المعارض.
فمثلا، ضمّ معرض "إينوبروم 2022" روبوتا بشريا لم يجد صعوبة في تبادل الحديث مع زوار المعرض. وصُنع هذا الروبوت في موسكو. ويمكنه أن يعمل معلما في المدرسة أو مرشدا سياحيا.
وقالت داريا ستيبانوفا، مسؤولة بلدية موسكو، إن قطاع إنتاج الروبوتات ينتظره مستقبل مشرق، وإنهم يعملون على تطوير مصانع الأجهزة والإلكترونيات لكي تقدر على إنتاج الروبوتات التي يمكنها أن تساعد الناس وتعمل في مواقعهم.
ومن الأشياء التي استحوذت على اهتمام زوار المعرض أول دراجة نارية تعمل بالطاقة الكهربائية من صنع روسي أطلق عليها اسم "آوروس".
واستمتع زوار المعرض بمشاهدة ما قد يعتبره البعض من نسج الخيال مثل "التاكسي الطائرة" التي يمكن أن تظهر أمثالها في سماء المدن في الأعوام القليلة المقبلة.
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