https://arabic.sputniknews.com/20220707/مقتل-شرطي-باكستاني-وإصابة-4-آخرين-إثر-انفجار-قنبلة-استهدفت-نقطة-تفتيش-شمال-غربي-البلاد-1064819115.html
مقتل شرطي باكستاني وإصابة 4 آخرين إثر انفجار قنبلة استهدفت نقطة تفتيش شمال غربي البلاد
مقتل شرطي باكستاني وإصابة 4 آخرين إثر انفجار قنبلة استهدفت نقطة تفتيش شمال غربي البلاد
لقى شرطي باكستاني على الأقل مصرعه، اليوم الخميس، وأُصيب أربعة آخرون في انفجار قنبلة استهدفت نقطة تفتيش تابعة للشرطة في مردان (شمال غربي باكستان). 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T12:59+0000
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إسلام آباد- سبوتنيك. نقل موقع "ذا نيوز" المحلي، اليوم الخميس، عن الشرطة قولها إن "شرطياً واحداً على الأقل قُتل وأُصيب أربعة آخرون، في انفجار قنبلة داخل نقطة تفتيش جمتر التابعة للشرطة في مردان".وقال ضابط شرطة عن منطقة مردان لوسائل الإعلام، إن من بين المصابين اثنين من رجال الشرطة واثنين من المارة، بحسب الموقع.وذكر "ذا نيوز" أنه "في أعقاب الانفجار، هرعت وحدات كثيفة من الشرطة ومسؤولي الإنقاذ إلى مكان الحادث ونقلت الجرحى وجثمان الشرطي إلى المستشفى لتلقي العلاج".وأشار إلى أن "الشرطة بدأت التحقيقات للتأكد من طبيعة وشدة الانفجار"، مضيفاً أنه "لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن".ومن جانبه، قال موقع "ناشون"، المحلي، إن "الانفجار أسفر عن إصابة 4 من رجال الشرطة".وفي الـ19 من حزيران/يونيو الماضي، قُتل اثنان من أفراد الشرطة الباكستانية؛ إثر هجوم مسلح استهدف مركزًا للشرطة في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.
https://arabic.sputniknews.com/20210808/مقتل-2-من-أفراد-الشرطة-الباكستانية-وإصابة-12-آخرين-بانفجار-غربي-البلاد-1049799802.html
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مقتل شرطي باكستاني وإصابة 4 آخرين إثر انفجار قنبلة استهدفت نقطة تفتيش شمال غربي البلاد
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لقى شرطي باكستاني على الأقل مصرعه، اليوم الخميس، وأُصيب أربعة آخرون في انفجار قنبلة استهدفت نقطة تفتيش تابعة للشرطة في مردان (شمال غربي باكستان).
إسلام آباد- سبوتنيك. نقل موقع "ذا نيوز" المحلي، اليوم الخميس، عن الشرطة قولها إن "شرطياً واحداً على الأقل قُتل وأُصيب أربعة آخرون، في انفجار قنبلة داخل نقطة تفتيش جمتر التابعة للشرطة في مردان".
وقال ضابط شرطة عن منطقة مردان لوسائل الإعلام، إن من بين المصابين اثنين من رجال الشرطة واثنين من المارة، بحسب الموقع.
وذكر "ذا نيوز" أنه "في أعقاب الانفجار، هرعت وحدات كثيفة من الشرطة ومسؤولي الإنقاذ إلى مكان الحادث ونقلت الجرحى وجثمان الشرطي إلى المستشفى لتلقي العلاج".
وأشار إلى أن "الشرطة بدأت التحقيقات للتأكد من طبيعة وشدة الانفجار"، مضيفاً أنه "لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن".
ومن جانبه، قال موقع "ناشون"، المحلي، إن "الانفجار أسفر عن إصابة 4 من رجال الشرطة".
وفي الـ19 من حزيران/يونيو الماضي، قُتل اثنان من أفراد الشرطة الباكستانية؛ إثر هجوم مسلح استهدف مركزًا للشرطة في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.