https://arabic.sputniknews.com/20220707/نحو-90--من-الأمريكيين-غير-راضين-عن-عمل-الحكومة-1064815466.html

نحو 90 % من الأمريكيين غير راضين عن عمل الحكومة

نحو 90 % من الأمريكيين غير راضين عن عمل الحكومة

يتضرر معظم الأمريكيين من التضخم وأسعار الغاز، ويعتقدون أن الحكومة الفيدرالية تزيد الأمور سوءا، ويشعرون بالتشاؤم بشأن إلى أين تسير الأمور، حيث قال 88% إن... 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T12:21+0000

2022-07-07T12:21+0000

2022-07-07T12:21+0000

جو بايدن

قوانين الاقتصاد

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وأضاف الاستطلاع أن مستوى القلق بشأن الاتجاه الذي تسلكه الولايات المتحدة هو الأعلى منذ 2013، وهو العام الذي بدأ فيه معهد استطلاع جامعة مونماوث طرح السؤال، وذلك أثناء نشره لنتائج الاستطلاع الأخير يوم الأربعاء.المشاكل الاقتصادية والمالية هي أكثر ما يهتم به غالبية الأمريكيين، وكان التضخم وأسعار الغاز على رأس قائمة المخاوف، 33% و15% على التوالي. وعبّر 9 في المئة عن قلقهم بشأن حالة الاقتصاد، وأشار 6 في المئة إلى النفقات اليومية مثل الفواتير ومحلات البقالة.وقال ما يقرب من 42% من الذين شملهم الإستطلاع أنهم يعانون من مشاكل المالية مثل أولئك الذين وصفوها بأنها مستقرة حوالي47%. قال أقل من واحد من كل عشرة أمريكيين (9%) إن الوضع يتحسن. وجاء في الاستطلاع إن عدد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مالية قفز 18 نقطة منذ العام الماضي، مع انتشار الزيادة في جميع المجالات لمجموعات ديموغرافية مختلفة تم اختيارها للدخل والعرق والتفضيل السياسي.تم إجراء الاستطلاع عبر الهاتف في أواخر يونيو/حزيران مع 978 من البالغين. تظهر نتائج استطلاعات الرأي الأخرى الأخيرة مواقف سلبية مماثلة تجاه سياسات الحكومة والتوجه الذي تسير فيه الولايات المتحدة.

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جو بايدن, قوانين الاقتصاد